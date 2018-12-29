2018-12-29T11:15:25+03:00
Общество

Митрополит сменился в Приморье - Вениамин ушел на покой

Для православных христиан Приморского края с именем митрополита Вениамина связано обретение веры в постсоветский период истории региона.
Игорь СОРОКИН
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фото - Приморская митрополияфото - Приморская митрополия
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28 декабря на заседании Синода в Москве решено удовлетворить прошение митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина об уходе на покой.

Главой Приморской митрополии определено быть митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Владимиру (на фото) с освобождением его от управления Хабаровской епархией.

Священный Синод выразил сердечную благодарность митрополиту Вениамину за многолетнее архипастырское служение во Владивостокской епархии, которое отмечено многократным увеличением числа приходов и духовенства, неустанной заботой о храмах и монастырях, установлением доброжелательного диалога с местными властями и общественными объединениями, а также за труды на посту главы Приморской митрополии. При Вениамине в крае появилось более 190 приходов, еще 50 сейчас находятся в стадии строительства.

Напомним, что в начале ноября митрополит Вениамин отметил свое 80-летие. Одновременно с этим свое 120-летие отпраздновала и Владивостокская епархия. За вклад в развитие Приморья Олег Кожемяко вручил священнослужителю знак «Почетный гражданин Приморского края». Также ему преподнесли высшую награду Русской православной церкви — орден митрополита Московского и всея Руси Алексия.

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