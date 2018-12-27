Новогоднее поздравление губернатора Приморья Олега Кожемяко - 2019

Дорогие жители Приморского края!

От всей души поздравляю вас с Новым годом! Это один из самых любимых и долгожданных праздников, который по традиции мы встречаем в кругу самых близких и дорогих нам людей. Это время, когда мы вспоминаем самые важные и значимые события уходящего года и строим планы на будущее.

Для каждого из нас этот год запомнился чем-то особенным. Произошли важные изменения и в жизни нашего края. Мы добились признания Владивостока столицей Дальневосточного федерального округа, заложили крепкую основу для успешного развития всего Приморья.

Дорогие друзья! В новом году нам предстоит улучшить социальную сферу края, решить все накопившиеся вопросы. Уверен, объединив усилия, мы сможем изменить Приморье к лучшему. Сделать край процветающим и комфортным для жизни людей.

Я хочу поблагодарить каждого за поддержку, неравнодушие и желание двигаться вперёд. Вместе мы сможем больше. Наше будущее и будущее нашего края зависит только от нас!

Пусть 2019 год принесет в ваши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. От всей души желаю вам счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО

А в это время

Губернатор ищет заботливые руки для очаровательных щенков

Олег Кожемяко обратился к своим подписчикам в Instagram. На этот раз - не с итогами поездок по краю и не с социальными, экономическими инициативами.

- Хочу порадовать вас новостями, не имеющими отношения к моей работе. У нашей семьи появилась возможность подарить двух очаровательных щенков породы маремма абруццкая овчарка. Хочу отдать их в надёжные заботливые руки (желательно семья с детьми, проживающая в частном доме). Пишите комментарии (в том числе о собаках и вашей любви к ним). Я лично выберу хозяина, - написал глава Приморья.

- Все те, кто с детства мечтает о маремме - это не самая простая порода. Они невероятно красивы, комфортны в общении, но для владения такой собакой нужно иметь стальной характер. Маремма - овчарка. Но не в том понимании, к которому все привыкли. Она не будет беспрекословно выполнять все команды. Маремма умеет думать и решать сама. Неграмотной дрессурой можно сломать характер собаки, - предупредили знатоки.