Рождество 2019 во Владивостоке: программа мероприятий для взрослых и детей

Совсем скоро наступит Новый 2019 год - год земляной свиньи. После этого христиане будут отмечать светлый праздник - Рождество Христово. В этом году отдых россиян продлится с 30 декабря по 8 января включительно. «Комсомольская правда» уже публиковала программу праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в краевом центре, а теперь мы подскажем вам, как и где лучше отметить рождественские праздники.

ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ

Святки-колядки

Считается, что с наступлением святок заканчивается рождественский пост, а это значит, что можно накрывать богатый стол и веселиться. В святки начинались все зимние забавы — катание на санках, игры, колядки, хороводы и песнопения. Туристическая фирма «Пять звезд» из Владивостока предлагает отправиться с праздничными рождественскими историями в Шкотовский район и посетить храм Иверской иконы Пресвятой Богородицы в посёлке Смоляниново. Сам праздник - развлекательная программа у елки, яркие фото в костюмах, изготовление куклы-сенника, пройдёт в деревне Речица, куда приморцев доставит автобус. Он же вернёт их обратно во Владивосток.

Стоимость тура: 2350 рублей, дети до 10 лет – 1950 рублей. Для тех, кто едет на своем авто - скидка 700 руб.

Где: Владивосток, старт автобуса от остановки «Луговая». Тел. +7 (423) 222-80-90, 222-84-81.

Когда: 7 января в 9:00.

«Рождественские сказки Кравцовских водопадов и купание в «Тёплом Море»

Организаторы тура отмечают, что местные водопады - это ещё одна жемчужина в ожерелье Приморского края. Они неповторимы и восхитительны в любое время года. Природа подготовилась к Рождеству и принимает людей в особом сказочном наряде, создавая ощущение неповторимости происходящего, открывая свои тайны, даря всем пришедшим к ней радость.

Стоимость тура: 1750 рублей – взрослые, 1650 руб. - дети.

Где: Выезд из Владивостока. Тел.: +7(914) 705-94-10, +7(423) 271-49-05.

Когда: 7 января в 9:00.

Тур «Воздушный шар + парк «Изумрудная долина» + бассейн»

Приморцы могут отправиться в парк «Изумрудная долина», который находится под Уссурийском. По пути их ждёт познавательная информация и конкурсы. Далее экскурсантов познакомят с клубом воздухоплавателей, а затем поднимут на высоту до 100 метров на воздушном шаре с инструктором. После этого посетители отправятся в «Приморскую Паратунку» - открытый горячий бассейн. Желающие смогут посетить зимний сад с цветущим бананом.

Стоимость тура: 2350 рублей, дети до 14 лет – 2200 рублей, пенсионеры по возрасту – 2100 рублей. Скидки тем, кто не катается на воздушном шаре – 650 руб. Скидки тем, кто не купается в бассейне – 230 руб.

Где: Выезд из Владивостока. Тел. +7 (423) 222-80-90, 222-84-81.

Когда: 7 января в 9:00.

Рождественский православный тур

Туристическая компания из Владивостока «Пять звезд» приглашает всех желающих в рождественский православный тур. Экскурсантов доставят в село Линевичи, Уссурийский район, где они посетят Храм Рождества Пресвятой Богородицы. В селе Алексеевка - храм Преподобного Тихона Калужского-чудотворца.

Стоимость: 1250 рублей.

Где: Владивостока, сбор группы по городу от остановки «Луговая». Тел. +7 (423) 222-80-90, 222-84-81.

Когда: 7 января в 12:00.

ДЕТЯМ

Спектакль «Серебряное копытце»

Театр Молодёжи (Светланская, 15а) покажет маленьким владивостокцам сказку Павла Бажова в одном действии. Как в любой сказке, в этой тоже есть правда и вымысел, волшебство и превращения. Лицом к лицу сталкиваются добро и зло. Но, конечно же, побеждают любовь и дружба.

Стоимость: от 200 до 300 рублей.

Где: Владивосток, Театр Молодёжи.

Когда: 7 января в 12:00. Тел: +7 (423) 226 48 89.

Сказочное представление для детей и их родителей

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Рождественскую сказку для детей представит ресторан Crust (Пограничная, 12).

Стоимость: 500 рублей.

Где: Владивосток, ресторан Crust, улица Пограничная, 12. Тел: +7 (423) 257-81-88 .

Когда: 7 января в 13:00.

Рождественский бал

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Детский развлекательный центр семейного отдыха Matsuri (Светланская, 195а) представляет новогодние утренники для детей. Юных приморцев ждёт интерактивный новогодний утренник с героями любимых мультфильмов, Дедом Морозом и другими.

Стоимость: 2000 рублей.

Где: Владивосток, центр семейного отдыха «Family and Friends», улица Светланская, 195а. Тел: +7 (423) 226-42-42

Когда: 7 января в 18:00.

КОНЦЕРТЫ

Рождественский концерт в Усадьбе Вавилово

Волшебные звуки рояля и скрипки, самые любимые и популярные музыкальные произведения прозвучат в этот вечер в исполнении лауреатов многих международных и всероссийских конкурсов. Приятным дополнением к концерту станут традиционный бокал шампанского и десерт от хозяйки Усадьбы Вавилово (Елецкая, 1а), а также выставка кукол.

Стоимость: 3000 рублей.

Где: Садгород, Усадьба Вавилово, улица Елецкая, 1а.

Когда: 7 января в 17:00.

Концертная программа «Рождество с героями Хаяо Миядзаки»

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Симфонический оркестр исполнит музыку аниме. Рождественский вечер пройдёт в обществе героев фильмов Хаяо Миядзаки и пленительной музыки постоянного соавтора режиссёра – Дзё Хисаиси, создателя «Мирового оркестра мечты», одного из самых известных композиторов Японии. Прозвучат лучшие саундтреки фильмов студии «Гибли». В концерте, в исполнении симфонического оркестра, звучит музыка из шедевров анимации.

Стоимость: от 700 до 2500 рублей.

Где: Владивосток, Fesco Hall, улица Верхнепортовая, 38.

Когда: 7 января в 18:00.

СПОРТ

Баскетбол: Спартак-Приморье

Баскетболисты владивостокского клуба «Спартак-Приморье» проведут матч Суперлиги - Первый дивизион. Соперником станет клуб санкт-петербургский «Зенит-Фарм». Серия пройдёт до трёх побед.

Стоимость: Вход бесплатный на боковые секторы трибун.

Где: Владивосток, улица Батарейная, 2.

Когда: 7 января в 18:00

ВЕЧЕРИНКИ

Рождество в первом панорамном

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В этот вечер на сцене ресторана HUNTER выступит группа «Карамель» - лауреат многочисленных городских и краевых фестивалей - Сергей и Аурика.

Стоимость: вход бесплатный.

Где: Владивосток, ТЦ «Черёмушки», улица Черёмуховая,15, шестой этаж. Тел: +7 (423) 209-81-81.