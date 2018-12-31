Абсурд по-приморски: конфликт с мэром закончился для футбольного деятеля тюрьмой

Под занавес года Приморье отметилось совершенно абсурдной уголовной историей. В её центре оказался президент футбольной федерации Уссурийска Сергей Вязов. Спортивного деятеля обвиняют в растрате; сам он называет дело полностью сфабрикованным. Спортивная общественность города уверяет, что главным действующим лицом конфликта является мэр Уссурийска Евгений Корж.

Итак, в сентябре этого года в уссурийский спортивный комплекс «Локомотив» (один из ведущих в городе) наведались работники полиции. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски, а затем завели уголовное дело по статье «присвоение и растрата». Речь шла о сумме в 60 тысяч рублей. Подозреваемым в преступлении оказался руководитель спорткомплекса Сергей Вязов. Его сразу же поместили в следственный изолятор на два месяца. Для Уссурийска (да и для приморской спортивной общественности) событие громкое - спортивного деятеля знают многие, и его арест стал настоящей неожиданностью.

С точки зрения правоохранительных органов ситуация выглядит незамысловато: пришли, нашли, закрыли. Однако стоит копнуть немного глубже, выясняется - всё обстоит немного не так. Или, точнее сказать, совсем не так.

«Нам это не надо»

Началась эта запутанная история почти два года назад. В начале 2017 года спорткомплекс «Локомотив» решил расширяться. Необходимость в этом назревала давно: детей в секциях становилось больше, а места для всех не хватало. Например, зимой футбольные секции просто не имели возможности тренироваться из-за отсутствия площадок. Для решения этой проблемы Сергей Вязов решил обратиться в компанию «Уссурийск Спорт Сервис», которую незадолго до этого создали его друзья.

Компания вместе с частным инвестором – крупной строительной фирмой – создала проект нового городского микрорайона: несколько многоквартирных жилых домов, общеобразовательная школа, детский сад и (самое главное) новый современный спортивный комплекс. Касаемо последнего: он должен был стать настоящим дворцом спорта. Почти 10 000 квадратных метров, новый футбольный манеж с легкоатлетическим сектором, фитнес-центром, залами для самых разных дисциплин - в общем, всё, что только можно представить.

Строительство предполагалось в несколько этапов: сначала возводится спорткомплекс и жильё (что немаловажно, социальное, по ценам ниже рыночных). Затем строится школа на 1200 учеников и детский сад. Всё это, в перспективе, делает проект самоокупаемым. При этом никаких бюджетных денег не тратится: нужную сумму (полтора миллиарда рублей) вкладывает частный инвестор. В общем, и городу, и спортсменам - одни плюсы.

С этим проектом «Уссурийск Спорт Сервис» стал резидентом Свободного порта Владивосток. Для проекта был подобран подходящий земельный участок - пустырь площадью 11 гектаров в районе Междуречья, на улице Выгонной. «Корпорация развития Дальнего Востока»(КРДВ) одобрила проект. Представителю компании-резидента Свободного порта Владивосток Максиму Скибе (коллеге Сергея Вязова по городской федерации футбола) осталось только согласовать получение участка с мэром Евгением Коржом.

- Он ответил категорическим отказом, причём безосновательным. Мы не хотим, нам не надо – в таких выражениях. Тогда «Корпорация развития Дальнего Востока» обратилась за нас в суд, и дело мы выиграли. После этого администрация Уссурийска обязана была предоставить нам землю. Но Евгений Корж вновь отказал. Начались судебные тяжбы - апелляционная инстанция, и так далее, - рассказал Максим Скиба корреспонденту «Комсомолки».

Максим Скиба. Фото: primfootball.com

Чем вызвано столь упорное нежелание Евгения Коржа не выдавать землю под нужный городу проект, остаётся загадкой. По слухам, участок на Выгонной давно присмотрели под строительство многоэтажек другие бизнесмены, и проекту «Уссурийск Спорт Сервиса» они не обрадовались. Но подтверждения этой версии нет.

Странные вещи

В марте 2017-го о странной ситуации с проектом микрорайона Сергей Вязов и Максим Скиба рассказали тогдашнему главе региона Андрею Тарасенко. Повод был: КРДВ и Минвостокразвития широко разрекламировали строительство нового микрорайона в Уссурийске, и новости об этом прошли во всех краевых СМИ. Но на деле проект так и не могли начать. Выхлоп от трёх встреч с врио губернатора оказался нулевым: Тарасенко не сумел решить проблему.

Мэр Уссурийска Евгений Корж - один из главных действующих лиц этой истории. Фото: пресс-служба администрации Уссурийска

Между тем, «Уссурийск Спорт Сервис» попал в список 22 компаний Приморья, с которыми Минвостокразвития заключило договоры об административной нематериальной поддержке. Речь идет о госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Проект постройки нового микрорайона прошёл серьёзный отбор: он опередил сотни конкурентов со всей страны. После этого представители компании даже приняли участие в заседании подкомиссии в Доме Правительства под председательством полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Вице-премьер потребовал от чиновников разобраться, почему администрация Уссурийска и его глава чинят проекту препятствия. Это, как можно догадаться, не привело ни к чему, кроме очередного недовольства Евгения Коржа. Копились обиды, напряжение в отношениях с администрацией нарастало.

- В какой-то момент мне позвонил мэр и потребовал уволиться. Я же всё-таки муниципальный служащий. Я отказался… После этого начались странные вещи. Я, помимо всего прочего, являюсь замдиректора городского спортивно-оздоровительного комплекса «Ледовая Арена». Спорткомплекс «Локомотив» входит в состав «Арены». В начале июня Корж заставил директора «Ледовой Арены» ввести должность ещё одного зама. На неё поставили сына друга нашего мэра. Затем этот молодой человек (без опыта работы в руководстве, без профильного образования) захотел возглавить «Локомотив», заняв моё место. От меня, в свою очередь, потребовали перевестись на другой объект - стадион «Патриот». Отказался, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Сергей Вязов.

Уссурийские спортивные деятели рассказывают, что Евгений Корж давно точил зуб на руководство "Ледовой Арены". Фото: пресс-служба администрации Уссурийска

Все это, странным образом совпало с многочисленными проверками, которые обрушились на «Ледовую Арену» и «Локомотив».

11 сентября, на четвёртом Восточном экономическом форуме «Уссурийск Спорт Сервис» заключил инвестиционное соглашение с Минвостокразвития касаемо проекта. После этого всё и завертелось… В сентябре в «Локомотив» нагрянул с проверкой ОБЭП - как утверждает Вязов, её инициировал Евгений Корж. После этого в срочном порядке возбуждается уголовное дело по факту растраты бюджетных денег. У Сергея Вязова проходит обыск, его задерживают и бросают в СИЗО.

Самая странная растрата в мире

Теперь же остановимся на самом уголовном деле. О какой растрате в нём идёт речь? Здесь начинается, наверное, самая странная часть всей этой истории.

В мае-июне этого года на «Ледовой арене» проходили детские «Президентские спортивные игры». Как утверждает следствие, по их окончании не выплатили зарплату двум работницам, которые занимались медицинским обеспечением соревнований. Всего - 60 тысяч на двоих. Эти деньги якобы и присвоил себе Сергей Вязов.

Впрочем, из показаний как самого обвиняемого, так и свидетелей (это всё есть в материалах дела), вырисовывается совсем другая картина. О зарплатной истории, которая послужила поводом для уголовного дела, корреспонденту «Комсомолки» рассказал сам подозреваемый.

- В августе мне нужно было выплатить медработницам положенную зарплату. Половину этой суммы они сами забрали из кассы. Вторую часть денег, 30 000 рублей, меня попросила передать бухгалтер-кассир. Это нормальная практика, так как у нас объекты находятся в разных частях города - и порой приходится отвозить выручку спорткомплекса в кассу Арены самому. На рабочем месте находилась только одна сотрудница, Кристина Н. (имя изменено, - прим.ред.). Я отдал ей причитающиеся пятнадцать тысяч. Однако она попросила меня занять ей ещё десять на ремонт машины - из зарплаты коллеги. Сказала, мол, с ней сама переговорит и потом рассчитается, - объясняет Сергей Вязов.

Через два дня он отдал второй медработнице, Валерии Б. (имя изменено, - прим.ред.) оставшиеся пять тысяч. Без особых объяснений, так как посчитал, что женщины уже обо всем договорились. Как выяснилось, Кристина ничего коллеге не рассказывала, и Валерия решила, что её просто несправедливо обделили. Об этом она и сообщила работникам полиции, которые через месяц вызвали её на допрос. К этому времени полиция уже возбудила уголовное дело, а к Сергею Вязову собирались приехать с обыском.

Когда началась свистопляска, подозреваемый позвонил медработнице Кристине с вполне резонными вопросами: где деньги, почему Валерия Б. до сих пор ничего не знает? После этого Кристина Н. быстро перевела всю сумму коллеге. Собственно, вот и всё, вопрос исчерпан.

Еще раз: Кристина Н. и Валерия Б., чью зарплату, согласно материалам дела присвоил Сергей Вязов, жалованье в итоге получили в полном объёме. Но при этом - уголовное дело. Более того, просьбу Вязова вернуть занятые деньги следователи расценили как давление на свидетелей. Именно поэтому сразу после задержания его отправили в уссурийский СИЗО на два месяца. В конце ноября спортивный деятель вышел на свободу: его отпустили под подписку о невыезде. Расследование идет ни шатко ни валко - у следователей нет ни улик, ни вообще какого-нибудь нормального материала для обвинений. Но пока работа идёт, и делать прогнозы рано.

Скрытые мотивы

Что на словах, что на бумаге вся эта история звучит довольно нелепо. Но есть уголовное дело, есть два месяца в тюрьме - и выглядит этот абсурд совершенно невесело. Неужели дело только в земельном споре? По словам Сергея Вязова, у всего происходящего есть ещё один мотив. Администрация Уссурийска уже долгое время «копает» под руководителя «Ледовой Арены» Олега Бурлова. Сергей Вязов рассказал, что в полиции, а потом в СИЗО от него требовали дать показания на своего руководителя - взамен прекращения уголовного преследования. Данное требование, естественно, он не выполнил.

Про ещё один нелепый конфликт, из которого вытекает нынешняя история, «Комсомолке» рассказал сам Олег Бурлов.

-Всё началось ещё при губернаторе Владимире Миклушевском. Тогда у руководителей края возникла идея передать нашу «Арену» клубу «Адмирал». От меня потребовали написать экономическое обоснование и всячески поддержать инициативу. Я отказался! Во-первых, это городской объект, здесь жители Уссурийска занимаются, не частная лавочка. Её бы за пару лет просто бы убили - и бросили. Во-вторых, от меня фактически требовали нарушить закон, - объясняет он.

При Миклушевском "Ледовую Арену" хотели передать ХК "Адмирал". Фото: 2gis.ru

Между тем, на передаче «Ледовой арены», кроме Миклушевского, настаивал руководитель «Адмирала» Илья Митькин (ныне - тоже подследственный) и всё руководство Уссурийска. В общем, люди серьёзные, и отказа они не простили. На «Арене» начались проверки, а зимой 2016 году против Бурлова возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сам Олег Геннадьевич называет его полностью сфабрикованным. Материалы лежат без движения почти три года. Однако о руководителе «Арены» не забыли - и, по всей видимости, решили выжить Бурлова с помощью нового уголовного дела. Ясное дело, что официального подтверждения этой версии тоже нет.

***

Что же мы имеем в итоге? Кучу личных обид мэра, два уголовных дела, большой скандал - и оставшийся без нового микрорайона Уссурийск. 11 гектаров на Выгонной до сих пор являют собой первозданный пустырь с болотами. Жители микрорайона давно ждут появления на нем новой школы и детского сада, а также современного спортивного комплекса. Участок, впрочем, не так давно «распилили» на три отдельных земельных участка - так что не исключено, что скоро там появятся многоэтажки или торговый центр. А может, всё вместе. Чем закончится эта история, пока неясно. С уверенностью можно сказать только одно: от неё в равной степени пострадают и чиновники, и горожане.

Редакция «Комсомольской правды» отправила запрос по данной ситуации в администрацию Уссурийска. Надеемся, в ближайшее время мы получим ответы от чиновников.