Амурского тигра — грозу пограничников — изловили в Приморье

Приморские специалисты изловили амурского тигра, встревожившего ученых необычным поведением.

Хищник начал наведываться на погранзаставу на территории нацпарка «Земля леопарда». При этом зверь не выказывал страха перед людьми и не реагировал на отпугивание.

Впервые о появлении тигра на участке заставы стало известно 29 декабря. По сообщению погрануправления ФСБ по Приморскому краю, хищник проник в питомник служебных животных, где его жертвами стали две собаки. Так как территория входит в состав нацпарка «Земля леопарда», в тот же день на месте побывали его сотрудники.

Обследовав место происшествия, специалисты пришли к выводу, что здесь действительно побывал амурский тигр. Однако его поведение показалось экспертам нетипичным. Вместо охоты на копытных зверь предпочел преодолеть сразу несколько заборов, чтобы добраться до собак. Научные сотрудники установили на участке дополнительные фотоловушки, предупредив о возможном возвращении хищника.

И действительно, спустя два дня, 31 декабря, тигр вновь объявился на заставе. В этот раз он действовал «в открытую»: не опасаясь пограничников, хищник долго ходил по участку. Сотрудники заставы пытались отпугнуть животное огнем и холостыми выстрелами, однако зверь эти попытки проигнорировал. При этом, по наблюдению пограничников, тигр хромал, припадая на задние лапы.

Выехав на место, сотрудники «Земли леопарда» убедились в словах пограничников и заключили, что зверя пора изымать из дикой природы. Разрешение на отлов было оперативно выдано руководством Росприроднадзора. Для операции привлекли группу по разрешению конфликтов между человеком и крупными хищниками при природоохранном деппартаменте АПК, специалистов МРОО «Центр «ТИГР» и опергруппу «Граница» ФГБУ «Земля леопарда».

фото - ФГБУ "Земля леопарда"

Хищника поймали в кратчайшие сроки. Так, вечером 2 января тигр снова пришел на заставу, где в укрытии его уже поджидала засада. В животное выстрелили ампулой с усыпляющим веществом. После того, как действие снотворного возымело верх, участники операции погрузили спящего тигра в автомобиль. Так хищника доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Алексеевке.

В ближайшее время хищника тщательно обследует ветеринар. Причиной неадекватного поведения могло стать ранение, заболевание, либо старость зверя. При этом — независимо от причин — необычное поведение животного угрожало людям, поэтому зверя и отловили.

За поддержку операции «Земля леопарда» благодарит Росприроднадзор, природоохранный департамент Приморского края, МРОО «Центр «ТИГР», АНО «Центр «Амурский тигр» и погрануправление ФСБ.