Автор гимна Владивостока вышла в финал всероссийского конкурса «Новая звезда»

Представительница Приморского края Александра Кузина впечатлила Максима Дунаевского и остальных членов жюри в полуфинале всероссийского вокального конкурса «Новая звезда-2019». Певица и педагог по вокалу исполнила собственную песню «Чужие страницы». На сцене при этом был целый мини-спектакль с участием танцоров. Как сообщает наблюдавший за выступлением корреспондент «КП»-Владивосток», всё это так понравилось членам жюри, что ни один из них не погасил свою звезду.

В итоге 32-летняя Александра получила 100 баллов и комплименты – в том числе «Браво!» от народного артиста РФ, телеведущего Леонида Якубовича. Ещё один народный артист РФ и телеведущий Юрий Николаев отметил, что «очень точно, очень органично и очень правильно выстроена песня».

Председатель жюри, композитор Максим Дунаевский сказал:

- Мне очень понравилось. То, что вы – хорошая вокалистка, было известно еще с предыдущего тура. Но сейчас это всё ещё и наполнилось содержанием, настоящей эмоцией и поэтому весь зал зажёгся, в общем-то, непростой песней. Вот так и нужно писать, чтобы себя полностью выразить.

Певица Зара добавила, что считает Александру большой труженицей, «потому что в этой песне буквально негде продохнуть, ни проигрыша».

Из 13 участников первого полуфинала только 5 прошли дальше. Фото: личный архив Александры Кузиной

В зале находилась группа поддержки представительницы Приморья – с плакатом «Браво, Саша! Звезда ты наша!». Немногие знают, что ей пять лет пришлось бороться с расстройством музыкального слуха и голоса. 7 лет не выходила на сцену. Теперь эти трудности позади. Зато написанная ею в соавторстве песня «Владивосток – город воинской славы» стала гимном приморской столицы.

После того как высказались члены жюри, ведущий конкурса Оскар Кучера напомнил номер для СМС-голосования за Александру Кузину: Z25.

Девушка в свою очередь поблагодарила Оскара за моральную поддержку всех участников проекта и продекламировала:

- На границе великой державы

Свой недремлющий взор на восток

Держит гордо и свято город воинской славы,

Наша крепость – Владивосток

Теперь уже финалистка всероссийского конкурса подарила Оскару бескозырку с надписью Тихоокеанский флот, а всему телепроекту – модель парусника. Но оказалось, ещё не всё решено. Из 13 участников первого полуфинала сразу семь получили высший балл, в том числе двое из ДФО. Кроме Александры - также KITJAH из деревни Чочу в Якутии. В паспорте у парня написано, что его зовут Субудай Айыы Арчылаан Дьулустаан Уола, а в презентации на телеканале «Звезда», что он очень популярен на родине, пишет песни, гастролирует по республике. Его прадед – национальный певец.

Из семи «стобалльников» жюри могло пропустить в финал только пятерых, поэтому снова посовещались и объявили итоговую пятёрку. В неё попали и Александра с якутским исполнителем. Сегодня, после второго полуфинала, стартует зрительское СМС-голосование, а финал конкурса состоится 4 января - там же, на телеканале «Звезда».