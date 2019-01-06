В Приморье в национальном парке «Земля леопарда» отловили вооружённых до зубов депутата и юриста

Неудачей закончилась для трёх приморцев охота на территории национального парка «Земля леопарда». Инспекторы задержали вооружённых нарушителей в центральной части нацпарка. Один из них даже угрожал сотрудникам учреждения карабином.

Браконьеры сразу же лишились шанса скрыться, попав в окружение к сотрудникам охраны нацпарка. При себе у нарушителей оказались карабины Тигр, радиостанции, рюкзаки с охотничьим инвентарём - всё, что указывало на серьёзность намерений охотников. Чуть позже в поле зрения сотрудников «Земли леопарда» попал и третий участник банды браконьеров, оказавший активное сопротивление. Мужчина направил на инспекторов карабин и угрожал открыть огонь. Преследование специалисты организовывать не стали.

Браконьеры сразу же лишились шанса скрыться. Фото: нацпарк «Земля леопарда».

На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа Хасанского РУВД. Задержанные браконьеры показания давать отказались, сознаваться в том, что пришли на «Землю леопарда» поохотиться, мужчины также не стали. Уже в ходе допроса специалисты выяснили, что один из горе-охотников является депутатом, а второй - юристом. В пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда» сообщили, что материалы по факту произошедшего уже направлены в Следственный комитет Российской Федерации. К слову, охота на территории нацпарка запрещена и является уголовным преступлением. Статья, по которой может быть возбуждено дело, предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Вооруженные нарушители задержаны на Земле леопарда ..

Специалисты «Земли леопардов» отметили, что именно из-за охоты людей на копытных мельчает и дальневосточный леопард, который на сегодняшний день стал редчайшей крупной кошкой планеты. Браконьеры уничтожают их основной источник питания. Помимо этого, копытные являются ещё и кормовая база тигров.