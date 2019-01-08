Как под гипнозом: беременная мошенница обманула жителей Владивостока

В новогодние праздничные выходные некоторые жители Владивостока стали жертвами предприимчивой мошенницы. Девушка прошлась по квартирам доверчивых граждан и смогла обогатиться. Также она наведалась в магазин, заняв деньги у сотрудницы торгового павильона. Журналист «КП­­ – Владивосток» пообщался с потерпевшими и узнал, к каким уловкам прибегла аферистка.

Звонок в квартиру одного из многоэтажных домов на проспекте 100-летия Владивостоку раздался накануне. На пороге стояла беременная девушка, одетая по-домашнему - в тапочках, и с ключами в руке. Гостья представилась Оксаной и попросила хозяйку квартиры занять 1100 рублей на лекарства для ребёнка. При этом девушка назвала имена соседей, заверяя, что пришла от них. Заёмщица пообещала вернуть деньги вечером и оставила номер сотового телефона для связи. Доверчивая горожанка решила помочь молодой маме, однако одолжила не всё суму, а 500 рублей. Лишь на следующий день местная жительница спохватилась, что из кошелька пропали 10 000 рублей, спрятанные в потайном кармане. Горожанка уверяет, что не могла отдать незнакомке крупную сумму, отложенную на нужды семьи.

Пострадавшая добавила, что несколько часов находилась в крайне странном состоянии и только позже, в магазине, опомнилась после встречи с Оксаной. Жертва мошенницы уверена, что гостья обладает навыками внушения или гипноза.

Выяснилось, что от действий загадочной посетительницы пострадали и другие жители этого дома. Девушка познакомилась с несколькими хозяевами и прошлась по разным этажам и подъездам, оперируя именами жильцов. Под разными предлогами мошенница заняла деньги, как минимум в трёх квартирах. Кому-то «беременная бедняга» рассказала историю о болезни ребёнка; с кем-то делилась, что в квартире захлопнулась дверь и срочно нужны деньги на такси; остальным поведала о ссоре с мужем и необходимости уехать в Спасск-Дальний.

Горожанка, лишившаяся крупной суммы, рассказала: на следующий день ей позвонила другая соседка и попросила вернуть занятые от её имени 2500 рублей. Естественно, что на звонки аферистка не отвечает. Не исключено, что её действиями вскоре заинтересуется полиция – после того как пострадавшие напишут заявления.

Жители Владивостока попались на старую уловку. Скорее всего, девушка переоделась заранее и прицепила накладной живот. Сотрудники правоохранительных органов призывают проявлять бдительность в общении с незнакомцами и не пускать нежданных гостей домой.