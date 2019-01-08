«Приморье - не атомная помойка Японии»: жители края голосуют против строительства ядерного могильника

Жители Приморского края организовали сбор подписей против строительства ядерного могильника в регионе. Петиция облетела социальные сети. На данную минуту обращение к губернатору Приморья подписали уже больше 10500 человек.

Центр хранения ядерных отходов планируется запустить в Приморье к 2025 году. Атомный могильник строится на базе Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами (ДВЦ «ДальРАО - филиал ФГУП «РосРАО»), за посёлком Дунай. Там же располагается цех по переработке жидких радиоактивных отходов, аналогов которому нет в России. Правительство РФ одобрило проведение переговоров специалистов компании «Росатом» и российско-японского Комитета по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале правовой информации. Стороны планируют договориться о совместном строительстве объекта в Приморском крае.

Как ранее сообщил агентству ТАСС директор филиала ФГУП «РосРАО» Константин Сиденко, совместный проект позволит значительно уменьшить объём накопленных и образующихся отходов. Планируется, что отходы первого и второго классов опасности будут перерабатывать, спрессовывать и паковать в контейнеры с целью вывоза за пределы Приморья для передачи национальному оператору.

Противники проекта подписывают петицию в Интернете.Фото: Скриншот сайта

Не всем приморцам пришлась по душе эта идея, озвученная в первый же день нового 2019 года. Каждую минуту сетевое обращение к губернатору Олегу Кожемяко набирает всё больше голосов. Резонансная тема обсуждается в социальных сетях и популярных интернет-пабликах. Большинство респондентов негативно отзываются о постройке центра, призванного «кондиционировать» и «долговременно хранить» ядерные отходы в Приморском крае.

- Подписываемся, потому что не хотим умереть, - делятся пользователи социальных сетей.

«Приморье - не атомная помойка Японии», - ещё один лозунг.

Другое распространённое мнение: нельзя такие важные решения принимать без референдума.

Не исключено, что вскоре народное обращение дойдёт до адресата. Между тем, по словам экологов, ядерный могильник, призванный утилизировать отходы не только ДФО, но и азиатских соседей, может нанести вред местной флоре и фауне. Специалисты уверены, что радиация постепенно просочится в море через почвенные стоки.