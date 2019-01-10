Куда улетим по субсидии: Приморью открыли восемь льготных авиамаршрутов

Восемь авиамаршрутов открыты для льготных перелетов из Приморья в 2019 году.

Как сообщили в администрации Приморья, в 2019 году в список регулярных маршрутов, на которые приморцы могут приобрести льготные авиабилеты, вошли восемь направлений. По трем из них авиабилеты уже доступны для покупки.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что в перечне льготных маршрутов:

— Владивосток — Москва — Владивосток;

— Владивосток — Санкт-Петербург — Владивосток;

— Владивосток — Екатеринбург — Владивосток;

— Владивосток — Новосибирск — Владивосток;

— Владивосток — Магадан — Владивосток;

— Владивосток — Советская Гавань — Владивосток;

— Владивосток — Сочи — Владивосток;

— Владивосток — Минеральные Воды — Владивосток.

По данным на четверг, 10 января, льготные билеты в Приморье продаются по трем направлениям. «Якутия» продает билеты из Владивостока в Магадан и обратно (3 000 рублей в одну сторону), «Уральские авиалинии» — в Екатеринбург (6 400 рублей в одну сторону) и Санкт-Петербург (7 500 рублей в одну сторону) и в обратном направлении.

Тем, кто не нашел среди этих трёх маршрутов самый востребованный — в Москву и обратно — нет смысла тревожиться. В ближайшее время перевозчики охватят и его.

«„Аэрофлот“ и „Сибирь“ на стадии заключения соглашений с Росавиацией. После этого субсидированные авиабилеты также поступят в продажу», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Однако стоит отметить, что с 10 января авиакомпания «ИрАэро» прекращает выполнять авиарейсы из Владивостока в Москву и обратно. Это связано с низкой загруженностью авиабортов на этом маршруте. Между тем, еще в октябре 2018 года сообщалось, что «ИрАэро» тоже будет продавать билеты по субсидиям на направление Владивосток-Москва.

Ранее «Комсомольская правда — Владивосток» сообщала, что на авиасубсидии из федерального бюджета направят 2,858 миллиарда рублей.

Напомним, с предложением увеличить срок действия программы субсидированных авиаперевозок в правительство обратилась администрация Приморья. На тот момент программа действовала лишь с 1 марта по 1 декабря. По решению премьер-министра Дмитрия Медведева, с ноября 2018 года программа расширена — теперь воспользоваться льготными авиабилетами можно круглый год.

Справка КП

Льготные авиаперелеты доступны нескольким категориям граждан. Это люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. С ноября в число потенциальных участников вошли также многодетные семьи.