2019-01-12T05:25:47+03:00
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов в Москву: Приморье встало в очередь

В авикассах «Аэрофлота» уже собрались значительные очереди, а телефоны "горячих линий" буквально блокированы шквалом звонков
Игорь СОРОКИН
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Группа компаний «Аэрофлот» остается монополистом по авиадоставке приморцев в столицу РФГруппа компаний «Аэрофлот» остается монополистом по авиадоставке приморцев в столицу РФФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Продажа субсидируемых авиабилетов из Владивостока в Москву и еще в четырех направлениях открылась в Приморье в пятницу, 11 января.

Теперь приморцам доступны льготные билеты из Владивостока по всем восьми льготным направлениям.

Как сообщили в приморском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, «Аэрофлот» открыл продажу субсидированных авиабилетов по пяти направлениям. Рейсы выполняют также его «дочки» — «Россия» и «Аврора».

Сегодня приморцы могут приобрести льготные авиабилеты по следующим маршрутам из Владивостока и обратно (эти тарифы действуют в эконом-классе):

— в Москву, 7 400 рублей (ГК «Аэрофлот»);

— в Санкт-Петербург, 7 500 рублей («Уральские авиалинии»);

— в Хабаровск, 1 800 рублей (ГК «Аэрофлот»);

— в Петропавловск-Камчатский, 6 000 рублей (ГК «Аэрофлот»);

— в Южно-Сахалинск, 1 500 рублей («Аэрофлот»);

— в Новосибирск, 5 900 рублей (ГК «Аэрофлот», рейсы будут выполняться с 25 мая по 31 августа);

— в Магадан, 3 000 рублей («Якутия»);

— в Екатеринбург, 6 400 рублей («Уральские авиалинии»).

Между тем, как сообщают читатели, в авикассах «Аэрофлота» уже собрались значительные очереди, а телефоны "горячих линий" буквально блокированы шквалом звонков.

Ранее «Комсомольская правда — Владивосток» сообщала, что авиакомпания «ИрАэро» отказалась от субсидируемых рейсов из Владивостока в Москву, поскольку они не заполнялись пассажирами. Таким образом, группа компаний «Аэрофлот» остается монополистом по авиадоставке приморцев в столицу РФ.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы, многодетные семьи.

Напомним, с ноября 2018 года программа субсидирования авиаперевозок по дальневосточным маршрутам расширена. Теперь воспользоваться льготными авиабилетами можно круглый год.

Ранее «Комсомольская правда — Владивосток» сообщала, что на авиасубсидии из федерального бюджета направят 2,858 миллиарда рублей.

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