2019-01-13T15:09:20+03:00
Общество

Камчатка собрала деньги на путешествие медведицы-сироты

Вывезти медведя, даже крохотного (по их меркам), с Камчатки — дело затратное
Игорь СОРОКИН
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фото - страница Машки в соцсети Facebookфото - страница Машки в соцсети Facebook
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Жители Камчатки собрали более 220 тысяч рублей, чтобы спасти жизнь десятимесячной медведицы-сироты Машки.

Как выяснила «Комсомольская правда», эпопея со спасением дикого зверя началась 1 декабря 2018 года. Совсем еще маленький медвежонок несколько дней бродил по селу Малки и кричал — то ли звал на помощь, то ли выпрашивал пропитание. Когда животное подобрали волонтеры, его взвесили — вместо нормы в 50 килограммов оно весило вдвое меньше.

Очевидно, что взрослая медведица никогда не бросила бы детёныша в таком возрасте — видимо, родительницу найдёныша застрелили браконьеры.

Медвежонка окрестили Машкой и отвезли в зоопарк Елизово. Там ей соорудили временное жилье, но, как оказалось, им медведи не нужны — своих с избытком. Заповедникам тоже не до Машки — она уже привыкла к людям, а значит, рано или поздно все равно выйдет к человеку и пропадёт.

фото - страница Машки в соцсети Facebook

фото - страница Машки в соцсети Facebook

Чтобы вырастить медведицу в подходящих условиях, добровольцы связались с калужским центром реабилитации диких животных «Феникс». Там согласились принять Машку, но камнем преткновения стала вечная российская беда — «нет денег».

Дело в том, что вывезти медведя, даже крохотного (по их меркам), с Камчатки — дело затратное. На скромные средства, имеющиеся в распоряжении волонтеров, это сделать невозможно: деньги нужны и на авиабилет, и на контейнер для перевозки зверя. А это — более 220 тысяч рублей.

фото - страница Машки в соцсети Facebook

фото - страница Машки в соцсети Facebook

Чтобы собрать необходимую сумму, активисты завели Машке страницу в Facebook, их инициативу поддержали СМИ и блогеры — в результате деньги удалось привлечь очень быстро.

«Добрый день! Билет на самолет с серебристым крылом уже готов. Спасибо всем, кто помогает мне перебраться в Калужский центр реабилитации «Феникс», — гласит благодарный пост в аккаунте Машки.

Самолет в Москву вылетает 21 января, а 22 января медведица уже прибудет в Калугу. Будет ли она постить в соцсети и дальше, неизвестно. Зато у медведицы появился реальный шанс на жизнь, которой её едва не лишили браконьеры.

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