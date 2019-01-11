Во Владивостоке в час пик перевернулась маршрутка с пассажирами

Сегодня около 19 часов, когда многие горожане возвращались домой с работы, во Владивостоке произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В том числе, пострадали больше десяти человек в маршрутной «газели».

Происшествие случилось у дома по улице Некрасовская, 38. Как сообщил с места событий корреспондент «Комсомольской правды», там работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД. Травмированных пассажиров уже увезли в больницы, а очевидцы говорят с трудом – многие в шоке от увиденного. По неподтвержденной пока информации, виновником аварии стал водитель автомобиля Toyota Crown, который выезжал из тоннеля. Не исключено, что ему стало плохо за рулём. В итоге он врезался в маршрутку №38, которая шла в направлении улицы Толстого, а потом зацепил ещё несколько машин. Досталось даже просто припаркованой и никуда не ехавшей чёрной «Мазде»: у неё смята вся левая часть.

Уже через несколько минут на место подъехали машины скорой помощи. Они начали госпитализацию пострадавших. Как отмечают очевидцы, всех сразу забрать не смогли - из-за большого числа покалеченных людей. На помощь им пришли проезжающие мимо водители - они помогали доставать людей из автобуса и сами увозили их в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/685830" frameborder="0"></iframe> Жесткое ДТП во Владивостоке. Досталось и "Мазде".Автор: Евгений Штыгайло

По данным пресс-службы краевого управления МВД, которая есть к этому часу, погибших нет. Госавтоинспекция перекрыла участок автодороги, ведущей от фуникулера к выезду на Золотой мост.

ДТП произошло в час пик, когда многие жители Владивостока возвращались с работы. Фото: Евгений Штыгайло

По данным на 20:00, скорая помощь увезла с места аварии 14 пострадавших. Фото: Евгений Штыгайло

Участник программы «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда»-Приморье» и ведущий ТВ-программы «Автопатруль» Евгений Штыгайло рассказал:

- Водитель Toyota Crown или отвлёкся, или ему стало плохо. Сейчас сотрудники полиции выясняют степень его вины. Кроме того, что перевернулась «Газель» с пассажирами, «Краун» врезался ещё в несколько. Спасатели помогали доставать заблокированных людей. Известно о 14 пострадавших, из них двое – дети. Сейчас идёт разбирательство. На месте ДТП находятся высокие чины сотрудников полиции и следователи. Сильнее всех пострадал водитель «газели»: ходили слухи, что ему оторвало руку, но у него сильный перелом.

В соцсетях пишут, что «возле маршрутки - просто море кровищи».

Полиция просит автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения. Объезд организован по улице Всеволода Сибирцева (проспекту Красоты).

Спустя два часа после ДТП на месте остаются полицейские, в том числе следователиФото: Анна ПЛЕТНЕВА

Спасатели помогали доставать заблокированных водителей и пассажировФото: Анна ПЛЕТНЕВА

По предварительным данным, в этом ДТП пострадали семь автомобилейФото: Анна ПЛЕТНЕВА

Обновление 21:54. В настоящее время дорога все еще перекрыта. Кроме того, повилась информация, что во время аварии водителю действительно сильно повредило руку. Возможно, врачам придется ее ампутировать.

22:05. Пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова сообщила корреспонденту «КП»-Владивосток»:

- Служба скорой медицинской помощи сработала оперативно. Всего было задействовано 6 бригад: две реанимационные и четыре обычных. Они доставили в «тысячекоечную» больницу 14 человек. Один из них – в тяжёлом состоянии, потребовались реанимационные мероприятия. Из этих 14 человек – двое несовершеннолетних. У всех пострадавших – травмы, ушибы и шоковое состояние. А всего в больницу после ДТП на Некрасовской обратились 16 человек: кроме тех, что приехали на скорой, ещё двое добрались сами, на машинах друзей и родственников.

Ксения добавила, что во Владивостокской клинической больнице №2 (она же «тысячекоечная») на улице Руской, 55 есть все необходимые медикаменты, и с лечением пострадавших никаких сложностей быть не должно.

22:26 В пресс-службе городского отдела ГИБДД «Комсомолке» рассказали, что проезд для автомобилей уже открыт. Разбитые машины убрали после ДТП с проезжей части. На месте остаются следователи, которые осматривают оставшиеся после случившегося вещи пострадавших. Пожарные машины смывают следы крови и грязи. Также с дороги убирают оставшиеся запчасти.

Есть вероятность, что ночью увеличится количество пострадавших за счёт тех, кто немного отойдёт от шока и поедет в больницу.

(ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ)