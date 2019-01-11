Допрыгались: скакавших на машине Росгвардии хулиганов судят во Владивостоке

Во Владивостоке завершили следствие по уголовному делу против троих молодых людей. Приятелей обвиняют в оскорблении бойцов Росгвардии на парковке у круглосуточного бара Whisky Bar, что на Семеновской, 12.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в приморском Следственном управлении СКР, по версии следствия, ночью 1 ноября 2018 года компания, в которой отдыхали и виновники событий, крепко выпивала в популярном заведении.

Когда размах русской души уже не вмещался в стены бара, охрана попросила не в меру разгулявшихся тусовщиков на выход. Начался конфликт, выплеснувшийся на крыльцо и парковку (полупустую в поздний час). Поняв, что клиенты «сложные», сотрудники бара вызвали вневедомственную охрану.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/685840" frameborder="0"></iframe> Прыжки на машине Росгвардии.Владивосток, 1 ноября 2018 года, крыльцо Виски бара. Съемка из архива Следственного комитета.! другой источник

Однако прибывшие на место бойцы Росгвардии столкнулись с агрессивным отпором. Молодые люди, разогретые выпитым в баре, пытались спровоцировать гвардейцев на драку. Двое, чувствуя себя героями положения, забрались на крышу служебного автомобиля и позировали для фото- и видеокамер своих товарищей и немногочисленной публики. Завершилось это «шоу» тем, что один из хулиганов выбил ногой лобовое стекло. После этого сотрудники были вынуждены несколько раз выстрелить в воздух. Шестерых присмиревших дебоширов заковали в наручники и доставили во Фрунзенский ОВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ — «оскорбление представителя власти». За два месяца следствие собрало достаточно доказательств, в итоге уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Фрунзенский суд Владивостока.

Стоит добавить, что ровно за два года до этого случая на том же самом месте — крыльце Whisky Bar — пьяный хулиган зарезал прохожего, вступившегося за девушку. Мужчина умер в больнице от обильной кровопотери и ран.