2019-01-15T08:55:41+03:00
Общество

Еда за спасибо: в Приморье открылась первая благотворительная столовая

Полсотни нуждающихся жителей Находки могут ежедневно рассчитывать на бесплатные горячие обеды [видео]
Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА
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В первый день Веру Кудрявцеву и других посетителей потчевали супом, макаронами с сосиской и ароматными булочками.В первый день Веру Кудрявцеву и других посетителей потчевали супом, макаронами с сосиской и ароматными булочками.Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА
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Сегодня в Находке недалеко от «Сучанского» магазина на улице Портовой довольно буднично открылась первая в Приморье столовая социального проекта «Еда за спасибо». Повар из фонда «Забота» ежедневно готовит вкусные горячие блюда для тех, кто получил талоны на горячие обеды в местной социальной службе и общественных организациях инвалидов. Помимо традиционного обеда в столовой можно попробовать и горячие булочки от кондитерской «Соловей».

Столовая открылась на улице Портовой, недалеко от «Сучанского» магазина. Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

Столовая открылась на улице Портовой, недалеко от «Сучанского» магазина.Фото: Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА

- Кроме обедов здесь планируется проводить творческие встречи пожилых людей и инвалидов со специалистами разных направлений. Поддержать наш проект готовы многие предприниматели в Находке. Рассчитываем, что даже если закончатся деньги проекта, столовая продолжит работать и бесплатно кормить нуждающихся, - сообщила журналисту «Комсомольской правды» куратор проекта, представитель благотворительного фонда «Забота» Анжела Кильдяева.

В ближайшие 11 месяцев столовая обеспечит горячим питанием примерно 700 находкинцев.

- Для меня такие обеды - это хорошее подспорье. Прямо до слез рада, я ведь одна живу и похоронила за год уже 10 родственников. Мне просто не хватает денег на еду. Пенсия небольшая, а я ведь ещё и спортом занимаюсь, - не скрывает радости одна из первых посетительниц столовой Вера Кудрявцева.

Ранее этот социальный проект получил президентский грант - больше 2 миллионов рублей.

В Находке открылась благотворительная столовая.Первый обед в благотворительной столовой Находки

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