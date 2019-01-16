Агрессивный житель Владивостока забросал камнями машину скорой помощи

Весьма странной историей отметился Владивосток накануне. На врачей скорой помощи, приехавших по вызову, напал неадекватный горожанин.

О произошедшем корреспонденту «Комсомолки» рассказал и.о. главного врача городской скорой помощи Олег Сорокин.

– Ночь 15 января поступил вызов на Гризодубова, 55 – там девушка получила травму на улице, прямо возле дома. Как оказалось, пострадавшая была не одна, а с молодым человеком. Когда бригада скорой помощи подъехала на место, парень повел себя очень агрессивно – он стал орать, махать руками, набросился на водителя. Медики сразу же вызвали на место полицию, – рассказал он.

Пока работники скорой ждали подмоги, неадекватный парень совсем разошелся. Он начал кидаться в машину врачей камнями. Один из бросков оказался удачным – агрессору удалось разбить лобовое стекло машины.

По данным пресс-службы приморского УМВД, к моменту приезда полиции хулиган скрылся. Тем не менее, стражи порядка охраняли медиков до тех пор, пока они не увезли пострадавшую в травмпункт.

– Девушке диагностировали ушиб поясничного отдела и позвоночника. С ее слов, молодой человек сильно схватил ее за руку, отчего она упала и ударилась спиной о камни. Наши сотрудники написали заявление в полицию. По нашим данным, этого агрессивного горожанина в конечном итоге задержал наряд полиции, – сообщил Олег Сорокин.

Теперь неадекватному владивостокцу наверняка грозит уголовное дело. Как минимум, ему придется оплатить причиненный медикам ущерб.