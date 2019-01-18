Театр — с вешалки, а театральный марафон — с Владивостока: кто приехал, чего ждать

Владивосток удостоился редкой чести — именно в столице Дальнего Востока сегодня стартует театральный марафон, одно из главных событий российского Года театра. О «звёздных» гостях и долгожданных премьерах в эфире радио «Комсомольская правда» — Владивосток" рассказала пресс-секретарь приморского драмтеатра имени Горького Мила Малахова.

Как оказалось, настоящий десант московских гостей уже высадился во Владивостоке и с раннего утра приступил к работе. На открытие марафона во Владивосток прибыли не только всем известные артисты — Сергей Гармаш, Илзе Лиепа, Игорь Верник, Александр Калягин — но и члены правительства Ольга Голодец и Владимир Мединский.

Именно министр культуры, как сообщила Мила Малахова слушателям утренннего шоу, сегодня вручит худруку «горьковского» Ефиму Звеняцкому переходящий символ театрального марафона. Причем что это будет за символ — строжайшая тайна, об этом до самого вечера не узнает никто.

фото - Комсомольская правда - Владивосток

«Год театра официально открыли в Москве еще 13 декабря, и актёры, как известно, на новогодних каникулах не отдыхают, а работают вдвойне, поэтому для нас он уже вовсю набирает ход. В театральном марафоне участвуют все 85 регионов страны, это огромное число театров, и для театра им. Горького огромная честь его открывать. Сейчас наша труппа гастролирует в Хабаровске, завтра Ефим Семенович вылетит туда и передаст эстафету марафона коллеге из хабаровского театра. Тот улетит с гастролями на Сахалин, и таким образом марафон обойдет из театра в театр всю огромную Россию», — поделилась Мила Малахова.

Однако Год театра — это не только гастроли на радость зрителям, но и неоценимая польза для профессионального роста самих «людей сцены» — актеров, режиссеров, художников, сценографов, хореографов и многих других, чей труд публика воспринимает как единое целое — как спектакль, срывающий аплодисменты.

«Все наши гости — и Калягин, и Лиепа, и Гармаш, и Верник — дадут в Приморье мастер-классы, проведут творческие встречи. Вместе с ними прибыли такие интересные люди, как, например, ректор ГИТИС Георгий Заславский, очень авторитетный критик. Для людей театра каждая встреча с такими профессионалами очень ценна», — уверена пресс-секретарь театра им. Горького.

Отвечая на вопрос, продолжит ли старейший приморский театр работу с бывшими первыми леди края — Ларисой Белобровой и Ириной Миклушевской, Мила Малахова обнадежила поклонников актрисы и художницы.

«Лариса Дмитриевна, конечно же, продолжает играть на нашей сцене. Театр ее официальное место работы, у нас и её трудовая лежит. Это спектакли Tovarich и „Забыть Герострата“, возможно, будут и иные постановки. А что касается Ирины Миклушевской — здесь лучше спросить напрямую у нее или у Ефима Семёновича. Для спектакля „Дама с камелиями“ она подготовила великолепные костюмы, думаю, зрительницы наши до сих пор в восторге. Если появится новый проект, который ей подойдет, всё возможно», — сообщила гостья утреннего радиоэфира.

Разумеется, разговор о театре был бы невозможен без анонса скорых премьер. В ближайшее время приморский драмтеатр имени Горького представит зрителю несколько таких постановок. Это завершающая часть триптиха «Крейсера» и «Фрегат „София“» — «Фрегат „Паллада“». Кроме того, уже в феврале нас ждет спектакль по повести Василия Шукшина «Энергичные люди» — сатира о бесхитростной правде нашей жизни. А завершит эту троицу оригинальное прочтение пьесы Кристофера Хэмптона «Опасные связи» по роману Шодерло де Лакло. Пьесу не раз ставили самые известные театры нашей страны, более того, она была экранизирована в Голливуде и получила «Оскара» как лучший фильм.

«Но и это еще не всё. Похоже, в этом сезоне станет реальностью давно задуманный проект «Царь Эдип». Это очень серьезная международная постановка, её готовит режиссер Ангелос Сидератос, в главной женской роли тоже занята греческая актриса. Были некоторые сложности, потому что это крайне затратный формат. Но мы сознательно пошли на это. Хотя и не устаем повторять: пусть театру помогают все, кто его любит»,- подытожила Мила Малахова.

Стоит добавить, что во время эфира ведущим удалось связаться с коллегами худрука Ефима Звеняцкого, но не в режиссуре, а в законотворчестве. Спикер Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик и депутат, бизнесмен Галуст Ахоян, как оказалось, охотно посещают и спектакли "горьковского", и гастроли гостей Приморья. Более того, Галуст Цолакович вспомнил, что бывал на гастролях горьковского театра в США - по его словам, принимали приморцев с грандиозным успехом. Такого же теплого приема депутаты пожелали театру и в новом сезоне.

Напомним, театральный марафон стартует сегодня, 18 января, в приморском краевом драматическом театре имени М. Горького. Начало — 19:00.