Школьники Приморья поспорят с известными учеными

Приморские школьники смогут внести свою лепту в сохранение природы, поспорить с известными учеными и даже пройти стажировку в прилично научно-исследовательском институте России. Всё это стало возможно благодаря конкурсу исследосвательских проектов «Человек и природа». О том, как стать участником этого проекта, о его требованиях и сроках реализации в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказала ректор приморского краевого института развития образования, кандидат педагогических наук, Елена Григорьева.

Елена Григорьева.Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

- Речь идет о детском конкурсе для педагогов и школьников - эта инициатива АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Мы их поддержали, потому что умение исследовать окружающие мир и действительность для ребенка сегодня - одно из важнейших форм развития. К тому же тематика очень интересная. Казалось бы, про экологию уже сказано немало, но когда начинаешь подробно с ребятами работать, то видишь, что ещё есть много нерешенных проблем и острых вопросов, а значит в детях можно побудить интерес к исследованию окружающего мира. Мне думается, очень правильный ход.

- Как будет проходить сам конкурс?

- Участниками конкурса являются школьные команды: педагог и 3-4 школьника. Им необходимо подать заявку, подготовить описание своего проекта не более чем на десяти страницах, снять видеоролик с описанием, а также дополнительно приложить информацию о своей идее в виде инфоррафики. В конкурсе есть несколько номинаций, таких как: влияние человека на изменение атмосферного воздуха, на состояние водных ресурсов, экологический мониторинг окружающей среды, взаимодействие животного мира и человека, почва - как живая земля. Вообщем конкурс охватывает все сферы защиты окружающей среды.

- Не сложно ли будет детям подготовить такие проекты?

- Нет, тем более, что проектной деятельностью детки у нас занимаются с первого класса, а порой и до школы погружаются с головой в эти вопросы. К тому же в команде есть педагог, который и должен помогать своим подопечным.

- Какие цели ставят организаторы, проводя этот конкурс?

- Конечно, это привлечение внимания к проблемам экологии, но, самое главное, это делается для того, чтобы помочь ребятам увидеть то, что с этим можно сделать. Рассказать и показать, как можно применить полученные знания на практике, вовлечь их в этот процесс. В этом заложен некий педагогический смысл этого конкурса. Плюс это еще и мощный шаг к выбору будущей профессии или сферы деятельности. Многие ребята именно так и определяются с тем, что будут делать после школы.

- Кто может стать участником конкурса?

- Принять участие могут учащиеся 6-11 классов. Заявки принимаюся до 20 января. Хочу отметить, что уже сейчас можно сказать о том, что у участников будет присутствовать соревновательный дух - уже заявилось порядка 30 команд, а это около 100 человек. После этого жюри, а это ведущие ученые ДФО, Приморья и представители института имени Семашко, будут отсматривать все проекты и выберут основных конкурсантов. В конце марта пройдет подведение итогов, где финалисты смогут защитить свои проекты, рассказать об их важности и даже поспорить с учеными.

- Что в итоге произойдет с самими проектами после завершения конкурса?

- Очень хочется, чтобы победители смогли получить поддержку в реализации. Команда, занявшая первое место, пройдет стажировку за счет учредителей на базе Нацонального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко РАН в Москве. Ребята, занявшие второе место, пройдут стажировку на базе одного из научно-исследовательских учреждений Дальнего Востока. Ну а занявшие третье место пройдут аналогичную стажировку, но в Приморском крае. Как вариант, рассматривается научно-образовательный центр Приморского океанариума.

Ознакомиться с положением, а также узнать о всех подробностях конкурса можно узнать на сайте проекта.