2019-01-18T10:13:19+03:00
Наука

Школьники Приморья поспорят с известными учеными

Финалисты конкурса исследовательских проектов «Человек и природа» смогут не только внести свою лепту в сохранение природы, но и пройти стажировку в престижных институтах страны
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Дети совместно с педагогами представят на суд строго жюри свои проекты по защите окружающей среды.Дети совместно с педагогами представят на суд строго жюри свои проекты по защите окружающей среды.
Изменить размер текста:

Приморские школьники смогут внести свою лепту в сохранение природы, поспорить с известными учеными и даже пройти стажировку в прилично научно-исследовательском институте России. Всё это стало возможно благодаря конкурсу исследосвательских проектов «Человек и природа». О том, как стать участником этого проекта, о его требованиях и сроках реализации в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказала ректор приморского краевого института развития образования, кандидат педагогических наук, Елена Григорьева.

Елена Григорьева. Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Елена Григорьева.Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

- Речь идет о детском конкурсе для педагогов и школьников - эта инициатива АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Мы их поддержали, потому что умение исследовать окружающие мир и действительность для ребенка сегодня - одно из важнейших форм развития. К тому же тематика очень интересная. Казалось бы, про экологию уже сказано немало, но когда начинаешь подробно с ребятами работать, то видишь, что ещё есть много нерешенных проблем и острых вопросов, а значит в детях можно побудить интерес к исследованию окружающего мира. Мне думается, очень правильный ход.

- Как будет проходить сам конкурс?

- Участниками конкурса являются школьные команды: педагог и 3-4 школьника. Им необходимо подать заявку, подготовить описание своего проекта не более чем на десяти страницах, снять видеоролик с описанием, а также дополнительно приложить информацию о своей идее в виде инфоррафики. В конкурсе есть несколько номинаций, таких как: влияние человека на изменение атмосферного воздуха, на состояние водных ресурсов, экологический мониторинг окружающей среды, взаимодействие животного мира и человека, почва - как живая земля. Вообщем конкурс охватывает все сферы защиты окружающей среды.

- Не сложно ли будет детям подготовить такие проекты?

- Нет, тем более, что проектной деятельностью детки у нас занимаются с первого класса, а порой и до школы погружаются с головой в эти вопросы. К тому же в команде есть педагог, который и должен помогать своим подопечным.

- Какие цели ставят организаторы, проводя этот конкурс?

- Конечно, это привлечение внимания к проблемам экологии, но, самое главное, это делается для того, чтобы помочь ребятам увидеть то, что с этим можно сделать. Рассказать и показать, как можно применить полученные знания на практике, вовлечь их в этот процесс. В этом заложен некий педагогический смысл этого конкурса. Плюс это еще и мощный шаг к выбору будущей профессии или сферы деятельности. Многие ребята именно так и определяются с тем, что будут делать после школы.

- Кто может стать участником конкурса?

- Принять участие могут учащиеся 6-11 классов. Заявки принимаюся до 20 января. Хочу отметить, что уже сейчас можно сказать о том, что у участников будет присутствовать соревновательный дух - уже заявилось порядка 30 команд, а это около 100 человек. После этого жюри, а это ведущие ученые ДФО, Приморья и представители института имени Семашко, будут отсматривать все проекты и выберут основных конкурсантов. В конце марта пройдет подведение итогов, где финалисты смогут защитить свои проекты, рассказать об их важности и даже поспорить с учеными.

- Что в итоге произойдет с самими проектами после завершения конкурса?

- Очень хочется, чтобы победители смогли получить поддержку в реализации. Команда, занявшая первое место, пройдет стажировку за счет учредителей на базе Нацонального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко РАН в Москве. Ребята, занявшие второе место, пройдут стажировку на базе одного из научно-исследовательских учреждений Дальнего Востока. Ну а занявшие третье место пройдут аналогичную стажировку, но в Приморском крае. Как вариант, рассматривается научно-образовательный центр Приморского океанариума.

Ознакомиться с положением, а также узнать о всех подробностях конкурса можно узнать на сайте проекта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Уральский космонавт Сергей Прокопьев: «В состоянии невесомости я чувствовал себя суперменом»
Свердловчанин, вернувшийся из экспедиции на МКС, рассказал, почему после выхода в космос ему пришлось заново учиться шевелить руками и ногами, и зачем астронавты каждый день по 2,5 часа делают зарядку
Новости 24
В прошлом году в авариях на приморских дорогах погибли семь детей
Приморцы митингуют против строительства ядерного могильника в Фокино
Министр культуры РФ раскритиковал ситуацию с долгостроем на Русском
Три года колонии-поселения получил приморец за нападение на соседа
Во Владивостоке прокуратура пресекла реализацию подозрительных даров моря
В Приморье иностранец попытался спасти соотечественников от суда и «сел» сам
В Большом Камне на пожаре погиб человек
Во Владивостоке в районе Орлиного Гнезда сгорел автомобиль
Доступную навагу и горбушу с Камчатки начнут поставлять в Приморье
Дальневосточная таможня поймала контрабандистов, промышлявших живым крабом
Во Владивостоке нашли тело утонувшего аквалангиста
Муданьцзяньский университет приглашает на курсы и стажировки школьников из Владивостока
Аэропорт отменил два местных авиарейса
Сильный ветер разгулялся на побережье Приморья
Приморский «Адмирал» бесславно уступил «Северстали»
Двух беспечных школьников за сутки сбили в Приморье
Ежегодный Фестиваль льда и снега прошел в китайском городе Цзилинь
Полиция Приморья изъяла из продажи 50 тысяч литров алкоголя
Отряд кораблей ТОФ возвращается во Владивосток из дальнего похода
Неравнодушных горожан зовут обсудить новый детсад во Владивостоке
Житель Приморья перепил и открыл стрельбу по школьникам
Жительница Приморья пропила телевизор и обманула любовника
«Губернаторскую тысячу» получат почти 590 тысяч пенсионеров Приморья