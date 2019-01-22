Стипендии 2019 во Владивостоке: на какие выплаты могут рассчитывать студенты

Каждый год 25 января студенты России отмечают свой праздник - День студентов или «Татьянин день». Корреспондент «Комсомолки» решил выяснить, на какие стипендии могут претендовать учащиеся государственных ВУЗов Владивостока.

Изначально эта дата была днём рождения Московского университета, открытого в далёком 1755 году. Указ об этом подписала российская императрица Елизавета Петровна. Та самая Татьяна, в честь которой и получил название этот праздник, была объявлена покровительницей всего российского студенчества. Только спустя 250 лет официально 25 января в России стали отмечать День студенчества.

Сегодня Владивосток богат своим разнообразием высших учебных заведений. Как и полагается, за учёбу на «отлично» и «хорошо» студенты получают поощрение в виде стипендии. Претендовать на материальную поддержку от университета могут не только бакалавры и специалисты, но и магистранты с аспирантами. Размер выплат, конечно, разный, и может зависеть сразу от нескольких факторов. К тому же, стипендии во всех высших заведениях Владивостока разные.

ДВФУ

Бакалавриат и специалитет

Отличники - 4700 рублей, отличники по профильным специальностям - 7700 рублей. Хорошисты могут получить лишь 2000 рублей, а профильные хорошисты - 3000 рублей.

Магистратура

Отличники - 6000 рублей, отличники по профильным специальностям - 9000 рублей. Хорошисты могут получить 3000-4500 рублей, а профильные хорошисты - 5500 рублей.

Аспирантура

Технические и естественные науки - 12000 рублей, прочие науки - 8000 рублей. Ординаторы - 10000 рублей.

Именные стипендии

От 3500 до 150000 рублей единоразово. Назначают такие стипендии и гранты банки, фонды, правительство. Количество стипендиатов в данном случае весьма ограниченно: обычно это до 25 человек.

В то же время губернаторскую стипендию могут получить до 164 студентов в Приморском крае. Размер такой выплаты составляет 5555 рублей. До 140 человек могут получать стипендию Оксфордского российского фона - 7550 рублей. Подробный список стипендий, их размера и условий получения можно посмотреть здесь.

Кроме того в ДВФУ предусмотрены социальные стипендии в размере 4500 рублей.

ВГУЭС

Бакалавриат и магистратура

Отличники - 5000 рублей. Хорошисты - 3000-4500 рублей. Повышенная государственная академическая стипендия - от 15000 до 20000 рублей в месяц.

Именные стипендии

Размер именной стипендии ВГУЭС за особые достижения - 8000 рублей. Первокурсникам, обучающимся по приоритетным направлениям, и набравшим по результатам вступительных испытаний необходимое количество баллов, при условии закрытия сессии на «отлично» назначается стипендия на весенний семестр - 7000 рублей.

Социальные стипендии

Размер социальной стипендии - 4000 рублей. Студентам бакалавриата 1-2 курса, которые учатся на «хорошо» и «отлично», полагается повышенная социальная стипендия, - 8000 рублей.

Стипендии иностранцам

Иностранцы-отличники могут получать 8000 рублей, учащиеся на «4» и «5» - 6000 рублей, только хорошисты - 5000 рублей. Все без исключения студенты-иностранцы получают стипендию в размере 1900 рублей.

Однако, если в ДВФУ стипендию получают только студенты-бюджетники, то во ВГУЭС ситуация другая. Студенты, обучающиеся на платных местах, тоже могут претендовать на стипендию. Отличники могут получать 4000 рублей, хорошисты – 3000 рублей. Магистранты, обучающиеся за деньги, тоже могут претендовать на стипендию в размере 3000 рублей.

РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Бакалавриат и специалитет

Отличники - 2942 рубля. Хорошисты могут получить 1962 рубля. Повышенная государственная академическая стипендия - 5500 рублей.

Именные стипендии

Отличники - 2000 рублей.

Социальные стипендии

Размер социальной стипендии - 2942 рубля. Повышенная социальная стипендия для отличников и хорошистов - 5612 рублей.

МГУ ИМ. АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО

Бакалавриат и специалитет

Отличники - 2500 рублей. Хорошисты могут получить 1650 рублей. Студенты технических специальностей, набравшие высокие баллы по результатам ЕГЭ, могут получать от 5000 до 10000 рублей. Студенты гуманитарных специальностей - 10000 рублей.

Аспирантура

Технические и естественные науки - 9166,67 рублей, прочие науки - 3000 рублей.

Именные стипендии

Повышенную стипендию от ВУЗа могут получать студенты, достигшие успехов в учебной деятельности - 9000 рублей, научно-исследовательской - 11000 рублей, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности - 7000 рублей.

Социальные стипендии

Размер социальной стипендии - 2475 рубля. Повышенная социальная стипендия для отличников и хорошистов - 5612 рублей.

Как оказалось, не все университеты готовы предоставить информацию о размере стипендий в открытый доступ. Сотрудники некоторых ВУЗов ссылаются на то, что эта информация всё же конфиденциальна.

ДАЛЬРЫБВТУЗ

Бакалавриат и специалитет

Отличники и хорошисты могут получать стипендию от 1700 рублей. Повышенную стипендию получают только отличники, её размер составляет +25% к уже имеющейся сумме.

Именные стипендии

Сумма стипендии за особые достижения в учебной и научной деятельности каждый раз меняется. Её размер зависит от средств, которые получает университет на эти цели. По словам проректора по учебной и воспитательной работе Татьяны Жук, студенты могут получать от 8000 рублей.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

В приёмной начальника академии корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что как таковые фиксированные стипендии у обучающихся отсутствуют. Курсанты и слушатели обеспечиваются денежным довольствием в соответствии с приказом МЧС России от 2013 года. Размер довольствий собеседник агентства назвать отказался.

- Кто же вам расскажет, какую зарплату он получает? Это персональные данные, которые разглашать нельзя, - сообщила секретарь приёмной.

Однако, как и другие студенты, учащиеся академии претендуют на губернаторскую стипендию в размере 5555 рублей. Помимо этого, курсантам и слушателям могут выплачиваться стипендии президента, правительства и министерств России (в частности министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий).

ТГМУ

В медицинском университете информация о стипендиях также находтся не в свободном доступе. На сайте учреждения сказано, что претендовать на выплаты могут бакалавры, специалисты, магистранты, ординаторы, аспиранты и ассистенты-стажёры. Объём стипендиального фонда рассчитывается по специальной формуле, и каждый год эта цифра меняется в зависимости от количества обучающихся на бюджетной основе.

Как и другие студенты, будущие медики могут получить стипендию президента РФ. Для этого нужно обучаться на приоритетном направленими и быть отличником или хорошистом. Однако есть ещё несколько условий для получения такой меры поддержки - научные исследования, подтверждённые дипломами, открытие двух или более изобретений, публикация научных статей в центральных изданиях России или за рубежом. Размер такой стипендии - 8400 рублей.