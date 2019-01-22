Главврач психбольницы Приморья: нашим водителям не хватает ежегодного обследования

Сегодня, когда ежедневные сводки ГИБДД Приморья всё больше напоминают репортажи из «горячих точек», мы всё чаще задаемся вопросом: как все эти бесчисленные лихачи вообще получили права? И много ли безумных Максов ежедневно выезжает на улицы Владивостока, Уссурийска, Находки? Об этом в утреннем радиоэфире «Комсомольской правды» — Приморье» рассказал главный врач приморской краевой психиатрической больницы Максим Артамонов.

Как оказалось, сам Максим Николаевич права получал в далёком 1991 году, и как раз тогда медосвидетельствование на душевное здоровье было куда проще, чем теперь. По словам психиатра, по большому счету, это была простая формальность, как и многое в те годы. Зато сейчас благодаря позиции Минздрава и других заинтересованных ведомств ситуация выправляется.

Медик рассказал, откуда на дорогах Приморья берутся эпилептики и душевнобольныеФото: Александр СЫРЦОВ

«У нас, вопреки расхожим представлениям, очень много принято хороших законов, только они не всегда должным образом соблюдаются. Только в последние годы мы выходим на должную правоприменительную практику. Если человек почти не видит, различает лишь контуры на дороге, или у него судорожные состояния, то, что называется эпилепсией — как же он может водить машину? Надо понимать, что нормативы, требования медкомиссий к сдающим на права или на оружие написаны в буквальном смысле кровью. Их надо соблюдать, и это не чья-то прихоть», — напомнил Максим Артамонов.

По словам эксперта, действующий сегодня порядок, когда медкомиссию на водительские права надо перепроходить лишь раз в десять лет, затрудняет выявление душевных расстройств на ранних стадиях.

«Человек за это время может пережить натуральный психоз, у него могла случиться травма, которая послужила причиной развития какого-либо расстройства, но сам он не придёт после этого в стационар обследоваться. Как ездил, так и продолжает ездить, к сожалению. Очень хорошо работает механизм ежегодной диспансеризации граждан, допущенных к оружию. У них мы можем выявлять заболевания, вовремя приступать к лечению, пока еще не случилось несчастного случая. Вот если бы такой же порядок действовал и с водительскими правами, трагедий на дорогах наверняка стало бы меньше», — посетовал Артамонов.

Если обратиться к цифрам, то за 2018 год медицинское освидетельствование у психиатров прошли чуть меньше 50 тысяч приморцев. Из них 2/3 — как раз на водительские права и трудоустройство. Штат психиатров и клинических психологов укомплектован: если обследуемый вызывает у специалиста подозрения, то его передают на комиссию, от которой скрыть отклонения практически невозможно. Сейчас уже не выйдет просто заплатить за бланк справки и отделаться ответом на один-единственный вопрос, уверяет Артамонов.

«Если заходит речь о подозрении на ту же эпилепсию, то она выявляется очень просто. Человек делает электроэнцефалограмму, которая считывает потенциалы головного мозга — по ней любой невропатолог сразу сделает заключение, есть ли риск заболевания. Если говорить о громком ДТП на Некрасовской, где виновник утверждал, что у него случился припадок, то это маловероятно, потому что после эпилептического припадка человек впадает в сонное состояние, он теряет активность. Если же действительно у него эпилепсия, возникает вопрос: а как же он получил права? Но это уже поле деятельности правоохранительных органов», — коснулся гость радиошоу злободневного вопроса.

Впрочем, ни для кого не секрет, что гораздо чаще аварии на дорогах провоцирует не экзотическая эпилепсия, а заурядное пьянство или наркомания. Максим Артамонов уверен: проблема здесь не медицинская и даже не наркологическая, это аспект культуры и воспитания.

«Если человек выпил рюмку-другую, но сохраняет культурный уровень, то он не сядет за руль, а вызовет такси, сейчас за 200 рублей можно доехать в любой конец города. А если человека не воспитали в своё время, то он притупил алкоголем чувство страха, поехал сам, а потом обнаружил себя виновником аварии.

Так же и с агрессивными людьми на дорогах. У нас общество вообще не самое доброе само по себе, а на дорогах это лишь проявляется ярче. Когда человек всего лишь едет по городу, а у него в машине бейсбольная бита или травмат, это уже ненормально, это абсурд — вы же не на войну едете! Если вам на дороге встретился такой агрессивный субъект, мой вам совет: не покидайте свою машину и вызывайте полицию. Так вы избежите многих проблем», — рекомендовал специалист.