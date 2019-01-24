Приморский приют оказался адом для животных

Нешуточные страсти разгорелись вокруг частного приюта для бездомных животных в Артёме. Местный житель Борис Скрюченко выиграл аукцион городской администрации на отлов и временное содержание безнадзорных собак. Позже зоозащитники выяснили, что собаки там просто гибнут от голода и холода. Разбирался в этой истории корреспондент «Комсомольской правды».

С чего всё началось

Проблема бродячих животных в Артёмовском городском округе стояла остро уже давно. Ежедневно в администрацию муниципалитета поступают заявления от местных жителей. Артёмовцы жалуются на агрессивных собак, которые сбиваются в стаи и нападают на людей. В селе Кневичи бездомный пёс отгрыз ребёнку ухо. Решить проблему с бездомными собаками администрация пытается вот уже много лет, но пока безрезультатно.

С 2015 года, согласно закону, органы местного самоуправления городской или сельской местности получили право отлавливать и содержать безнадзорных животных. Власти Артёма вот уже несколько лет подряд объявляют аукцион на отлов безнадзорных животных, но первый и пока единственный отклик получили только в 2018 году. Оно и понятно: условий для получения гранта слишком много.

Так, чтобы заключить контракт с администрацией на отлов бродячих псов, необходимо на этот момент уже иметь пункт временного содержания с вольерами, ветеринарным врачом, бригадой ловцов и орудиями лова - и это далеко не весь список. В течение действия контракта подрядчик должен отловить 233 собаки. Тендер от администрации Артёмовского городского округа в 2018 году был рассчитан на сумму около 1,1 миллиона рублей.

- В сентябре 2018 года появился первый подрядчик. После проверки всех документов, предприниматель вышел в финал и получил грант. На этот момент у него в аренде уже была земля в селе Кролевцы, где парень построил деревянные вольеры и карантинные помещения. Никакого капитального строительства тендер не предполагает. В декабре подрядчик уже приступил к отлову животных, - рассказала начальник производственно-технического отдела управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артемовского городского округа Татьяна Матвеева.

За почти полтора месяца с улиц Артёма исчезли 113 бродячих собак. Приютом сразу же заинтересовались местные зоозащитники. В Управление федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поступила первая жалоба. Ведомство, конечно, выявило незначительные нарушения. Подрядчик устранил их, и приют продолжил своё существование. Однако зоозащитники решили не останавливаться только на одной проверке и пошли дальше.

Зоозащитники бьют тревогу

В социальных сетях стали появляться страшные посты, рассказывающие о жизни животных в приюте. Активисты пытались привлечь максимум внимания к этой истории, подкрепляя публикации ужасающими фотографиями умирающих собак. Корреспондент «Комсомолки» связался с одной из девушек, которая не понаслышке знает, что происходит в стенах новоиспечённого приюта.

Маргарита Тихонова рассказала, что на самом деле никаких условий для содержания животных там нет: собаки спят на холодной земле, необходимого количества вольеров нет. Животные буквально гибнут от голода. Ни ветеринаров, ни медицинского кабинета на территории пункта временного содержания тоже нет.

- Обещали приют, а по итогу собаки просто замерзают и погибают. Животные живут почти под открытым небом, поесть успевают далеко не все. Борис получил миллион, а отловил вместо агрессивных бездомных собак маленьких щенят. Потом ещё и поджог устроил, - рассказала Маргарита.

К слову, пожар в приюте действительно был. 10 января 2019 года сообщение об этом поступило в пожарную службу Артёма. Пал сухой травы вплотную подошёл к пункту временного содержания бездомных животных, которых из огня бросился спасать местный работник. В последствие мужчина получил серьёзные ожоги лица, а шестерых щенков спасти так и не удалось. Причины пожара пока неизвестны, как и то, что владелец приюта может быть как-то к этому причастен.

Спустя месяц после начала работы приюта ещё одна местная зоозащитница Екатерина Рыбалова побывала на территории пункта временного содержания животных и, как она сама говорит, ужаснулась.

- В приюте на тот момент было семь собак и семь клеток. Там же волонтёры нашли двух маленьких щенков, которые грелись, прижавшись друг к другу. Один из них был уже полумёртвый. Собаку доставили в клинику, но спасти её так и не удалось. Как выяснилось, животное погибло от истощения и обезвоживания. Это говорит о многом, - поделилась воспоминаниями Екатерина.

ne_priyut_artem Собаку доставили в клинику, но спасти её так и не удалось. Фото: ne_priyut_artem.

После этого зоозащитники решили, что животных из этого «псевдоприюта» необходимо срочно спасать. В социальных сетях развернулась нешуточная агитация против владельца пункта временного содержания и его сотрудников. На сайте change.org даже появилась петиция, адресованная администрации Артёмовского городского округа и лично Татьяне Матвеевой.

- Прошло два месяца, собраны только безобидные щенки, которые содержатся в ужасных условиях, малыши умирают от голода, истощения, и попросту замерзают. Все во власоедах! Мы требуем остановить этот беспредел! Собаки должны быть в будках, кушать нормально, должны пройти обработку от паразитов! Быть стерилизованы, - говорится в сообщении. (орфография и пунктуация автора сохранены, - Прим. ред.).

Первая поездка в приют

Корреспондент «Комсомолки» решил лично побывать в пункте временного содержания, но попасть туда не удалось ни с первого, ни со второго раза. Приют расположен в селе Кролевцы, неподалёку от Артёма. Указатели по пути отсутствуют, что очень затрудняет поиски.

Я бродила около часа между частных домов по убитой дороге. Пришлось рискнуть жизнью и пересечь реку по льду. Как выяснилось потом, в этот же день одна из зоозащитниц чуть не утопила здесь свой автомобиль, колёса провалились под лёд. Мой автомобиль тоже понёс потери: на очередном ухабе оторвался глушитель.

Когда поиски результатов не дали, я решила позвонить по указанному на сайте номеру. Трубку снял мужчина. Естественно, я представилась. Поняв, что я журналист, молодой человек на том конце провода резко сменил тон. Он раздражённо бросил, что приюта больше нет, а собак раздали в добрые руки. Затем показания сменились: оказалось, что собаки просто переданы другому человеку. Я попыталась узнать контакты «добрых рук», но получила отказ.

- Зачем вам туда ехать? Вас не пустят, это частная территория.

- Хотела просто посмотреть, как содержатся животные.

- Не надо там ничего смотреть. Я вообще занят! Хотите, общайтесь и слушайте зоозащитниц этих. Всё.

Из трубки донеслись короткие гудки. Только позже я узнала, что со мной разговаривал тот самый владелец теперь уже бывшего приюта Борис Скрюченко. Спустя несколько минут с ним списалась Маргарита Тихонова. Предприниматель пригрозил ей полицией, если она вместе с другими зоозащитниками снова появится в приюте. Закончилось общение нецензурными словами со стороны мужчины.

День второй. Железные цепи и замок

Решив больше не рисковать собственным автомобилем, я напросилась в компанию к Маргарите и Екатерине. Девушки собирались поехать в приют и любезно согласились показать мне, где же он всё-таки находится. Как оказалось, вчера я проехала только половину адского пути.

Ехали мы долго. По пути приходилось выходить из машины и показывать Маргарите, которая была за рулём маленькой «Хонды», какую траекторию для проезда лучше выбрать. Оглушительные стуки ударов железа о камни очень резали ухо, но выбора у нас не было. В какой-то момент пейзаж за окном сменили чёрные поля - последствия недавнего пожара. Посреди этого поля и находился сам приют.

Последствия пожара неподалёку от пункта временного содержания.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Покосившиеся деревянные здания совсем не были похожи на райское место для животных. Постройки окружал такой же кривой забор: местами из дерева, где-то из колючей проволоки. Видно, что сделан он точно не на совесть. Внимание сразу же привлёк стоявший вне забора сарай. Внутри - сено и какая-то техника. Только приглядевшись, я заметила на сухой траве щенков с тёмными глазами-бусинками.

Пункт временного содержания безнадзорных животных.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Малыши лежали на холодной земле и прижимались друг к другу, пытаясь согреться. На мой зов они не пошли, наоборот, испугались и залезли под лист металлической крыши. Поблизости я не нашла никаких мисок: ни еды, ни воды. Зрелище, конечно, страшное.

В сарае не было никаких мисок с едой или водой.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Войти на территорию приюта не получилось. Путь преградили ворота с железной цепью и замком. По ту сторону показался мужчина, по всей видимости, местный работник. Выглядел он не очень приятно: лицо работяги покрывали непонятные корочки, да и сам он был похож на бомжа. Только потом я узнала, что следы на лице - ещё одно последствие пожара. Мужчина, рискуя жизнью, спасал собак из огня и получил ожоги. Пустить нас внутрь он не захотел.

- Я хочу собаку у вас взять. Можно зайти?

- Звоните Борису и договаривайтесь. Мне никого пускать сюда нельзя.

- Но я ведь уже приехала, проделала такой нелёгкий путь. Что, не впустите?

- Нет, не могу. Такая у меня установка.

Вход в приют преграждают цепь и замок, висящие на воротах.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Все уговоры и попытки проникнуть на территорию приюта не увенчались успехом. Да и разговаривать долго мужчина тоже не стал - развернулся и ушёл. За забором я смогла разглядеть несколько вольеров с собаками. Возле неаккуратно сколоченных клеток смирно сидел ещё один пёс. Никакого оживления среди животных не было.

Самодельные деревянные вольеры для собак.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Зато на соседней площадке собаки, завидев нежданных гостей, встрепенулись. Животные подбежали к забору и подняли оглушительный лай. Одна из собак была привязана к сараю, стены которого буквально просвечивались. Скорее всего, животное там и обитает. Взглянув на это обветшавшее строение, даже по моей коже пробежал холод. Чего уж говорить о животном, которое живёт и мёрзнет там сутками.

Сам приют больше походил на руины.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Стало понятно, что проникнуть в приют не получится. Я решила снова позвонить Борису, только представилась я теперь уже не журналистом.

- Здравствуйте. Я приехала в приют к вам, хотела собаку взять, но ваши сотрудники меня не пускают. Говорят, что вы не разрешаете.

- Приюта нет.

- Ну как нет? Я же стою здесь, вижу собак. И щенков тоже вижу, на сене спят.

- Это щенки не для раздачи, это собаки хозяев. Если хотите себе взять из приюта собаку, звоните Евгении. Знаете такую? Волонтёр из Артёма.

- Нет, не знаю.

- Тогда до свидания!

- Ну, погодите, может быть, дадите мне её контакты? Я с ней созвонюсь.

- Пишите, быстро. У меня нет времени, я занят!

Номер я записать так и не успела - Борис спешно продиктовал цифры и бросил трубку. В это время Маргарита и Екатерина ходили вокруг забора и ворот, зашли в сарай с маленькими щенками. Всё происходящее девушки фиксировали на камеру мобильного телефона и транслировали в прямой эфир Instagram.

Малыши словно сливались с сеном, поэтому заметить их удалось не сразу.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Пробыв возле этих руин ещё какое-то время, мы решили уехать. Какого же было наше удивление, когда «Хонда» просто не завелась. Казалось, что всё в этот день явно против нас. Машина не подавала никаких звуков, Маргарита прокручивала ключ, но реакции не было. Я, как автомобилист, немного разбираюсь в технике, поэтому сразу поняла, что дело в аккумуляторе. Под капотом пришлось пошевелить несколько контактов, которые, судя по всему, слетели во время езды по ухабистой дороге. После этого авто завёлся, и мы уехали.

Как администрация приют закрывала

В администрации Артёмовского ГО рассказали, что организация отлова бродячих собак свою работу действительно уже завершила: муниципальный контракт закончился в декабре 2018 года. Однако в пункте передержки на 15 января содержались ещё 83 собаки, но теперь уже за счёт предпринимателя. В администрации отметили, что все собаки находятся в благоприятных условиях.

- Несмотря на то, что зоозащитники говорят про отсутствие медицинского кабинета, индивидуальный предприниматель Скрюченко всё же заключил договор с ветеринарным врачом. В законе не прописано, что должен быть оборудован именно кабинет. Врач может выезжать, осматривать и забирать больного животного к себе в клинику. Я отвечала на эти вопросы уже тысячу раз, но зоозащитники никого не хотят слушать, кроме себя, - уточнила представитель администрации Татьяна Матвеева.

К тому моменту, как приют закрылся, общественность уже успела разделиться на два лагеря. Оппонентами местной администрации стали зоозащитники. Девушки изо всех сил пытались привлечь внимание общественности к, как они сами выражались, адскому месту. Очень скоро ситуация накалилась, и зоозащитникам вовсе запретили приезжать в приют. Теперь попасть туда могли только местные волонтёры, которые и проверяли состояние животных. Об одной из них - Евгении - сообщается выше.

Власти также рассказали, что реализовать все выделенные на отлов безнадзорных животных деньги предпринимателю не удалось.

- За 113 отловленных собак подрядчик получил 460 тысяч рублей. Остальные деньги остались в краевом бюджете, администрация Артёма их не видела. Акты работ мы сдали, работу подрядчику оплатили, всё остальное осталось в крае. У меня в кабинете лежат все необходимые договора. Приют проходил множество проверок: и полиция, и прокуратура и ветеринары. Незначительные нарушения, конечно, были. Подрядчик их быстро устранял. Проверяла приют даже краевая администрация, и их всё устроило, - уточнила собеседница «Комсомолки».

По словам Татьяны Матвеевой, ситуация до сих пор находится под контролем, собак продолжают лечить и приводить в порядок. Деньги собирают буквально всем миром, а после - пристраивают в добрые руки. Работяги теперь уже бывшего приюта, которые, кстати, там и живут, по-прежнему ухаживают за собаками. Только пускают туда теперь далеко не всех. Информацию о том, что территория частная, а собаки переданы другому человеку, собеседница тоже подтвердила. Однако контакты, также как и имя таинственного благодетеля, женщина не назвала. Тот факт, что корреспондента не пустили в приют, сотрудница администрации всё же объяснила.

- Вы ведь приехали с зоозащитницами, которые объявили эту самую войну. В приют пускают всех, кто нормально себя ведёт. Их туда из-за сложившейся ситуации уже и не пустят. Маргарита умудрилась оскорбить даже меня, чего я так просто не оставлю. Девушка грозится навести порчу. Бориса и вовсе уже замучили, поэтому он не готов ни с кем контактировать, - объяснила собеседница.

Новый аукцион

Кстати, в начале января 2019 года администрация Артёмовского городского округа снова объявила аукцион на отлов безнадзорных животных. Конкурсная документация уже размещена на сайте государственных закупок. В 2019 году на эти цели власти Приморья готовы выделить почти два миллиона. Условия такие же, как и всегда. Только теперь ещё одним обязательным пунктом стала стерилизация животных.

- Не объявлять этот аукцион мы просто не имеем права. Заявка будет висеть до 25 января, если никто не откликнется, я опять её обновлю. Местные жители жалуются на бродячих собак, неподалёку от Артёма ребёнку и вовсе отгрызли ухо. Я уже не говорю даже о покусанных руках и ногах. Зоозащитники сами загубили всё на корню. Планировалось, что будет нормальный приют, но теперь, я думаю, что люди не будут ввязываться в это второй раз, - рассказала представитель администрации Татьяна Матвеева.

Пикет в поддержку зоозащитников

Тем временем страсти вокруг приюта и не утихают. Маргарита Тихонова рассказала, что администрация Приморского края одобрила пикет. По её словам, зоозащитники хотят предать огласке ситуацию и собрать подписи в защиту животных. Мероприятие пройдёт 26 января во Владивостоке. Параллельно с этим планируется такой же пикет и в Артёме.

Зоозащитники надеются на поддержку неравнодушных приморцев. Фото: Маргарита Тихонова.

Девушка ещё раз отметила, что зоозащитники не собираются сдаваться и попытаются сделать всё возможное, чтобы спасти оставшихся в приюте животных. К слову, Маргариту даже не останавливают угрозы со стороны владельца пункта временного содержания Бориса Скрюченко. По её словам, мужчина угрожал Екатерине Рыбаловой. Сам же предприниматель на контакт с журналистами так и не пошёл.

В этой ситуации оппоненты не могут найти никаких общих точек соприкосновения. Там, где появляется приют, обычно сразу же появляются и зоозащитники, а вместе с ними недовольства и угрозы с обоих сторон. В конечном итоге страдают только животные. Инициатива как одних, так и других, не приносит никакой пользы, а делает только хуже. Корреспондент «Комсомолки» продолжает следить за развитием событий.