Жители Владивостока просят решить автобусные проблемы острова Русский

Жители Владивостока создали очередную петицию, касающуюся автобусных перевозок на Русский остров. Авторы обращения просят увеличить число автобусов и нормализовать график движения.

«Мы на себе ощущаем, как много проблем в этой сфере: цена, состояние транспортных средств, количество автобусов на линии, расписание и несоблюдения графика. Больше всего страдают студенты и преподаватели ДВФУ, и все те, кому нужно попасть на остров Русский. Почему более 10 тысяч человек ежедневно вынуждены мириться с неудобствами?», - возмущаются авторы петиции.

Они требуют у владивостокских властей увеличить число автобусов на двух «островных» маршрутах. Речь идет о рейсе №74 «Баляева – Океанариум» и №76 «Бухта Тихая – Океанариум». Почему именно эти направления – понять несложно. Основным маршрутом, курсирующий между городской частью Владивостока и Русским островом является «пятнадцатый» («Изумруд» - «Океанариум»). Он наиболее обласкан городскими чиновниками. Во-первых, на этом направлении работают новые желтые МАНы, а не старые «корейцы». Во-вторых, автобусов на рейсе в разы больше, чем у конкурентов.

Маршруты, курсирующие между Русским и спальными районами Владивостока, ходят редко – из-за банальной нехватки машин. Об этой проблеме говорили еще несколько лет назад, но решить ее никто так и не смог. Или не захотел.

Второй момент, на который обращают внимание авторы петиции – неудобный график работы «островных» автобусов. Общественный транспорт во Владивостоке заканчивает ходить примерно в половине одиннадцатого. Авторы петиции просят владивостокских чиновников продлить время последнего рейса на Русский хотя бы на полтора часа.

Причина проста: в городе у владивостокцев есть масса альтернатив общественному транспорту. Можно сесть в такси, можно, на худой конец, дойти до пункта назначения пешком. У островитян таких вариантов нет. Такси на Русский стоит примерно вдвое дороже, и потянет его не каждый. Для пеших прогулок на острове слишком большие расстояния. Фактически местные жители с вечера отрезаны от цивилизации.

«Сделать так, чтобы студенческий городок не был отрезан от цивилизации, а его обитатели могли принимать участие в научных проектах, хакатонах, общественной жизни, или хотя бы просто сходить в кино на вечерний сеанс, совсем не сложно. Поддержите наше обращение!», - взывают к чиновникам авторы обращения.

К слову говоря, «автобусная» петиция получилась довольно оригинальной: ее разместили не на портале change.org (как обычно), а на специально созданном сайте. Там можно оставить подпись и поделиться обращением в социальных сетях. Петицию подписали уже 200 человек.