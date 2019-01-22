Приморье вот-вот лишат знаменитого на весь мир тигра Амура

Полосатый хищник, который за последние годы стал одним из живых символов Приморского края. очень скоро навсегда поменяет прописку. С Дальнего Востока тигр отправится на юг просто потому, что так захотелось хабаровским чиновникам.

Напомним, что приморский этап биографии Амура начался в 2012 году. Тогда в приморский сафари-парк на временное содержание поступили амурские тигры — Тайга и Амур. Они родились в неволе в «Приамурском» зоосаде и до сих пор принадлежат Хабаровскому краю.

Спустя какое-то время в вольер к Амуру привезли самого обычного козла — на пропитание. Дальше начались форменные чудеса: тигр не стал ужинать козлом, а сдружился с ним! Животные каждый день играли вместе, а слава о них стремительно разошлась далеко за пределы Приморья. Казалось, что налаженному быту Амура уже ничего не угрожает. В Приморье он обрёл заслуженную славу и любовь посетителей. Но...

фото - приморский сафари-парк

Ещё с 2007 года хабаровский зоосад входит в программу ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра. В 2016 году координатор программы рекомендовал передать тигра Амура на постоянное содержание в приморский сафари-парк, а тигрицу Тайгу — в Алматинский зоопарк. Ведь в постоянной экспозиции зоосада давно проживает «своя» пара амурских тигров.

22 ноября 2017 года директор приамурского зоосада Андрей Долин обратился в хабаровское министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики. Целью обращения было согласовать продажу двух тигров как особо ценного имущества по балансовой стоимости, составляющей 118 000 рублей за каждое животное.

Предполагалось, что министерство согласует содержание тигра Амура в приморском Сафари-парке точно так же, как и в 2012 году. То есть продлит договор или согласует новый, поскольку зоосад «Приамурский» является участником программы ЕАРАЗА.

Однако министерство поступило по-другому. Оно оценило тигра Амура в миллион четыреста тысяч рублей. По мнению приморских экспертов, таких денег не стоит ни один амурский тигр, тем более, что Тайгу переоценивать не стали вовсе.

Более того, министерство настояло на выведении тигра Амура из программы по сохранению и размножению амурского тигра. Так что теперь знаменитого Амура действительно передают — но только не приморскому сафари-парку, а на юг России. Хищника отправляют в «Парк тигров», что в станице Динской Краснодарского края.

— Тигру Амуру предстоит пройти карантин, вынести три обездвиживания, прочувствовать на собственной шкуре авто- и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку в Краснодарском крае. При этом в приморском Сафари-парке у Амура вольер размером с футбольное поле. Самое дикое, что предстоящие тигру издевательства законны. Ведь для чиновников это имущество Хабаровского края, и только. Всё остальное выше их понимания и полномочий, — не сдерживает эмоций директор приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев. И его можно понять.

Ведь тигр Амур сегодня, пожалуй, самый известный тигр в мире благодаря исторической дружбе с козлом Тимуром. За небывалой привязанностью животных следили более чем из ста стран.

Месяц велась прямая трансляция с веб-камер из Парка Амура и Тимура.

Федеральный телеканал «Россия 24» 1 января 2016 года весь день транслировал в прямом эфире Амура и Тимура на всю страну. Телеканал «Живая Планета» сделал документальный фильм «Чудесная дружба. Тигр Амур и козёл Тимур».

Телекомпании со всего мира приезжали снимать знаменитых животных. Ролики с Амуром и Тимуром в Интернете набирали миллионы просмотров. Полгода Амур и Тимур не сходили с первых полос. Про Амура и Тимура сложены песни, написаны картины, рассказы, стихи, басни, анекдоты. Поставлен музыкальный спектакль — всего не перечесть!

Дирекция приморского сафари-парка до последнего надеется, что справедливость и здравый смысл возьмут своё, и Амура удастся отстоять. Однако надежда на это тает с каждым днём.