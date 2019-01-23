2019-01-23T03:15:55+03:00
Происшествия

Во Владивостоке массово эвакуируют учеников школ и посетителей торговых центров

По предварительной информации, поступило сообщение о минировании [молния, обновляется]
Максим КАВАЛЕРОВАртём КАБАНКОВАнна ПЛЕТНЕВА
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82-я школа Владивостока. Её учеников сегодня эвакуировали. Фото: Vl.ru82-я школа Владивостока. Её учеников сегодня эвакуировали. Фото: Vl.ru
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Сегодня утром во Владивостоке, по информации в социальных сетях, учеников сразу нескольких школ эвакуировали на улицу. Как минимум, речь идёт о средней школе № 82 на улице Адмирала Горшкова в Снеговой Пади. Следом пользователи соцсетей сообщили, что эвакуация последовала в школах 23, 64, 43, 52, 51, 76. Также выводят людей из супермаркета «Самбери» в ТЦ «Черёмушки» на Чуркине.

Массовая эвакуация во Владивостоке.

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