«Примтеплосети» и «Примводоканал»: никаких долгов мы никому не спишем

Вот уже несколько дней и СМИ, и соцсети не знают покоя. Грозненский суд счел, что «Газпром» должен списать населению Чечни долги, которые уже невозможно взыскать по сроку давности. Нюансов здесь ровно два.

Во-первых, сумма таких долгов в Чечне, по некоторым данным, равна 9 миллиардам (!) рублей (хотя сами цифры в решении суда не фигурируют, там упоминается долг как таковой). Во-вторых, представители других регионов справедливо поинтересовались, а чем они хуже?! Ведь по Конституции все регионы РФ наделены равными правами и обязанностями.

Логичным продолжением темы стало предложение депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного. Парламентарий предложил разом списать все неоплачиваемые долги по ЖКХ всем россиянам без исключения. К чему может привести такой вариант, рассуждали сегодня в утреннем эфире радио «Комсомольская правда» — Приморье».

Первым экспертом, с которым связались ведущие утреннего шоу, стал Валерий Червонный, замдиректора «Примтеплосетей» по сбыту. Его позиция была предсказуема: бездумно списывать долги — путь в никуда, который заведёт отрасль ЖКХ в пропасть.

— По состоянию на 1 января наши абоненты должны 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Из них на предприятия приходится всего 600 миллионов рублей, то есть основная доля долга — это физические лица, население. Такая значительная сумма связана с тем, что к началу года еще не все рассчитались за декабрь из-за новогодних каникул. То есть это не только злостные неплательщики, большинство приморцев всё же добросовестны.

Как ни странно, самые большие сложности с должниками возникают во Владивостоке, где уровень жизни всё же выше, чем в среднем по краю. То есть «должник» в нашем случае не значит «человек без денег», они бывают более чем платёжеспособны!

Могу сразу сказать, что мы даже не рассматриваем такой вариант, как списание долга. Насколько я понимаю, местные суды просто не обладают такими полномочиями, чтобы обязать ресурсоснабжающую организацию отказаться от взыскания.

Схожей точки зрения придерживается и представитель руководства «Примводоканала» Анастасия Бутенко. Она напомнила, что долги по уже потреблённой воде срывают сроки модернизации сетей и оборудования.

— Нам сейчас абоненты должны порядка 574 миллионов рублей. Идею о списании долга мы не поддерживаем. Более того, злостных неплательщиков мы отрезаем от сетей, ставим заглушки. Хотя это вынужденная мера и она, к сожалению, не позволяет вернуть значительных сумм. Мы идём на реструктуризацию долга, списываем пеню, если встречаем готовность абонента работать над погашением задолженности. А тех, кто ратует за «обнуление» долгов, хочу спросить: на какие деньги в таком случае менять изношенные трубы, модернизировать предприятие?!

Последним гостем эфира стал приморский адвокат Денис Щёголев. Он разбавил стройный хор представителей компаний-поставщиков альтернативным мнением. Оказывается, приморцы иногда попадают в должники, даже оплачивая все услуги ЖКХ точно в срок.

— В моей адвокатской практике был случай, когда одному и тому же жителю Владивостока систематически по два раза начисляли квартплату за одни и те же услуги. Первый раз это произошло в 2015 году. Когда с банковской карты гражданина впервые списали порядка 50 тысяч рублей, он сразу же обратился ко мне, его интересы удалось отстоять в суде. То же повторилось в 2016, а потом и в мае 2018 года. Как оказалось, у ресурсоснабжающих организаций была путаница в данных о собственниках жилья.

Думаю, что судебное решение в Грозном двух толкований не имеет. Его однозначно отменят высшие судебные инстанции, потому что такой прецедент угрожает самой системе ЖКХ России.