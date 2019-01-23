2019-01-23T19:29:36+03:00
Общество

«Бог создал мужчину и женщину»: в Приморье «братки» провели жёсткий классный час для подростков

Автором необычной педагогической методики стал представитель местной власти, а в прошлом директор школы. Следственный комитет начал проверку инцидента
Максим КАВАЛЕРОВ
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Слияние криминала и педагогики нашло своё отражение не только в кино, но и в жизни. Кадр из фильма «Джентльмены удачи».Слияние криминала и педагогики нашло своё отражение не только в кино, но и в жизни. Кадр из фильма «Джентльмены удачи».
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Размеренная жизнь села Первомайского в Михайловском районе Приморья, кажется, уже в прошлом. Однажды селяне пожаловались краевым властям, что в местном клубе прохудилась крыша. А на днях отличилась другая «крыша» - некие люди «по понятиям» объяснили первомайским школьникам, как нужно жить и с кем дружить. Визит в учебное заведение «авторитетных» педагогов вызвал панику родителей и возмущение общественности всей России. Следственное управление СК по Приморскому краю по этому сигналу начало проверку. Далее последует процессуальное решение.

С чего всё началось? На развлекательном форуме Pikabu родители приморских школьников шокировали читателей:

«Бывший директор школы, в настоящем как полтора года глава администрации сельского поселения пригласил в школу местных бандитов. Нынешняя директриса бегала по всем трём этажам учебного заведения и собирала, срывая с уроков, всех мальчиков с пятого по седьмые классы!»

На этом самом уроке «политинформации», по словам селян, местные «братки» доходчиво объяснили юным первомайцам: бог создал мужчину и женщину. Нетрадиционные связи - недопустимы. У России свои традиции, и им надо следовать. Через каждое слово, впрочем, звучала ненормативная лексика, рассказывают селяне. Во время урока в школьном актовом зале пацаны узнали, что с ними будет на зоне, если они, не дай бог, начнут однополые связи. Позже власти Михайловского района прокомментировали, что до таких жёстких внушений дело не доходило.

Сейчас большинство свидетелей «урока по понятиям» утверждают, что поводом для конфликта якобы стало унижение одного из мальчишек. Как позже выяснилось, «кипеш» в школе поднял один из бдительных родителей. Он же - бывший директор школы, а ныне глава Сунятсеновского поселения (куда входит Первомайское) Александр Ухаботин. Он привёл в школу нескольких «суровых» мужиков и действительно провёл урок жизни.

Александр Ухаботин. Кадр из программы Приморского телевидения, посвящённой селу.

Александр Ухаботин. Кадр из программы Приморского телевидения, посвящённой селу.

Сегодня в школе прошло очередное собрание возмущённых родителей.

- Двое земляков поведали мне, что на территории школы происходят сексуальные домогательства между мальчиками. Учащиеся среднего звена пытались зажать пятиклассника и снять весь процесс на телефон. Мальчик вырвался и убежал, - объяснил своё поведение Ухаботин агентству PrimaMedia. - Про воровские понятия не было и речи.

Неудачливый лектор утверждает, что о случаях сексуальных домогательств в поселении знали все, но только он решился по-мужски поговорить с подростками. А теперь ещё и крайним оказался - вот беда.

Теперь Ухаботину предстоит поделиться своими новаторскими педагогическими методиками со следователями. Следственное управление СК по Приморскому краю сегодня же инициировало доследственную проверку по факту сообщений об «уроке по понятиям» в грубой форме. Следком выясняет все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных действий последует процессуальное решение.

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