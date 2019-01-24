Дети спасали себя сами: во Владивостоке загорелась школа №33

Сегодня во Владивостокской школе №33 на Сахалинской вспыхнул пожар. Около часа дня в здании сработала пожарная сигнализация.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе приморского управления МЧС, сообщение о происшествии на пульт пожарной охраны поступило в 13:01. Уже через семь минут к школе подъехали пожарные расчеты.

– В одном из помещений школы загорелся хозяйственный хлам. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Все ученики и работники школы вовремя эвакуировались, пострадавших нет, – рассказала сотрудница ведомства.

Большую часть эвакуированных разместили в соседнем детском саду. Дело в том, что многие ребята выбежали на улицу без верхней одежды и банально начали замерзать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/687884" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке горит школа №33.

Впрочем, очевидцы уверяют: все было не так уж радужно. Аварийные выходы в школе оказались закрыты. Выламывать их пришось старшеклассникам. Главный выход из школы забился перепуганными людьми. Многим ребятам ничего не оставалось, как сидеть в углу и дышать через кофту, дожидаясь спасения. В общем, дети спасали себя сами.

Как рассказала редакции жительница одного из соседних домов Мария Богряшова, на месте до сих пор работают пожарные. Около школы дежурят семь пожарных машин, работники МЧС и скорая помощь.