2019-01-24T07:35:21+03:00
Происшествия

Дети спасали себя сами: во Владивостоке загорелась школа №33

Очевидцы уверяют, что аварийные выходы оказались заблокированы [фото, видео]
Артём КАБАНКОВ
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Возле школы дежурят пожарные, скорая и спасатели. Фото: Мария БогряшоваВозле школы дежурят пожарные, скорая и спасатели. Фото: Мария Богряшова
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Сегодня во Владивостокской школе №33 на Сахалинской вспыхнул пожар. Около часа дня в здании сработала пожарная сигнализация.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе приморского управления МЧС, сообщение о происшествии на пульт пожарной охраны поступило в 13:01. Уже через семь минут к школе подъехали пожарные расчеты.

– В одном из помещений школы загорелся хозяйственный хлам. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Все ученики и работники школы вовремя эвакуировались, пострадавших нет, – рассказала сотрудница ведомства.

Большую часть эвакуированных разместили в соседнем детском саду. Дело в том, что многие ребята выбежали на улицу без верхней одежды и банально начали замерзать.

Во Владивостоке горит школа №33.

Впрочем, очевидцы уверяют: все было не так уж радужно. Аварийные выходы в школе оказались закрыты. Выламывать их пришось старшеклассникам. Главный выход из школы забился перепуганными людьми. Многим ребятам ничего не оставалось, как сидеть в углу и дышать через кофту, дожидаясь спасения. В общем, дети спасали себя сами.

Как рассказала редакции жительница одного из соседних домов Мария Богряшова, на месте до сих пор работают пожарные. Около школы дежурят семь пожарных машин, работники МЧС и скорая помощь.

Детям пришлось самостоятельно выламывать пожарные двери. Фото: Мария Богряшова

Детям пришлось самостоятельно выламывать пожарные двери. Фото: Мария Богряшова

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