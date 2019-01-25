2019-01-25T04:03:18+03:00
Общество

Студентам Владивостока дадут денег за гениальные проекты

Татьянин день - неплохой повод вспомнить, что многие студенты, получив образование за счёт бюджета, не только ни дня не работают по специальности, но и покидают родной край сразу после учёбы
Игорь СОРОКИН
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Разработать и защитить свой проект на городской грант - отличный опыт в преддверии будущей защиты дипломаРазработать и защитить свой проект на городской грант - отличный опыт в преддверии будущей защиты дипломаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Чем заняться многотысячной армии студентов Приморья в свободное от веселья и сессий время? «Комсомольская правда» — Владивосток уже выяснила. что даже на самую шикарную стипендию едва ли удастся свести концы с концами.

А что же делать, если ты студент и у тебя есть гениальный план, как сделать жизнь во Владивостоке лучше, но больше нет ничего? Все ответы — в утреннем эфире радио «Комсомольская правда» — Приморье»!

Начальник отдела по реализации проектов и программ управления по делам молодежи мэрии Владивостока Сергей Язев поздравил в эфире радио «Комсомольская правда» — Приморье» молодёжь с Татьяниным днём, пожелав им не просто отлично учиться, но и остаться работать в Приморье после этой отличной учебы.

— Администрация Владивостока вообще уделяет большое внимание развитию молодёжной политики в целом и поддержке студенческих инициатив в частности.

Мы ежегодно проводим конкурс, который так и называется — «Молодёжная инициатива», где любой желающий может заявить свой общественно значимый проект и получить как организационную, так и финансовую поддержку. В год поступает 40-50 заявок, единственное ограничение — по возрасту: до 30 лет.

Кроме того, мы вручаем премию «Молодёжный вектор» за достижения в молодёжной политике, порядка 70 пакетов документов от соискателей мы получаем. Наконец, премия «Есть за что!» — тоже 80 претендентов ежегодно.

Как подчеркнул Язев, управление по делам молодёжи постоянно работает с молодёжными центрами, налажено сотрудничество с волонтёрами, поэтому энергичные и инициативные молодые люди всегда могут найти себе применение в «сером доме».

Узнать подробности об участии в этих конкурсах и премиях можно по телефонам:

(423) 222-39-65,

(423) 222-08-38, или на сайте мэрии Владивостока.

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