«Пожалуйста, не терзайте нас»: директор зоопарка на Кубани не скоро получит тигра Амура из Приморья

Общественность забрасывает письмами глав нескольких регионов, а директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев оббивает высокие пороги в Москве – всё ради того, чтобы знаменитого тигра Амура не вывезли в Хабаровский край, а затем на Кубань.

«Комсомольская правда» уже публиковала мнение руководителя Приамурского зоосада в Хабаровском крае, где в 2012 году родились Амур и его сестра Тайга. Андрей Долин утверждает, что договор о временном безвозмездном пользовании ради сохранения популяции тигров уже истёк, но руководство сафари-парка в Приморье незаконно удерживает Амура. Продлить договор мешают тонкости нового законодательства: Мезенцеву советовали сменить ООО на некоммерческое партнёрство, но он не сделал этого. Считает, что собственник – министерство имущественных отношений Хабаровского края – отказал ему под надуманным предлогом. Хотя НП «Парк тигров» в Краснодарском крае – тоже частная собственность.

Именно на Кубань собираются отправить семилетнего красавца Амура, у которого уже есть «вторая половина» и такой же полосатый сын Шерхан. Чтобы не допустить расставания с любимцем, который прославился три года назад дружбой с козлом Тимуром, Дмитрий Мезенцев срочно вылетел в Москву. Оттуда 24 января он вышел в прямой эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» и рассказал о своих намерениях дойти до генерального прокурора. Понимая при этом, что юридически не прав, «приёмный отец» краснокнижного зверя делает ставку на протест против жестокого обращения с Амуром:

- Вывод его из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра, обездвиживание и долгий перелёт, смена большого природного вольера на тесную клетку - это всё жестокое обращение. Я хочу, чтобы как можно больше людей подписали петицию, а обращение в Генпрокуратуру необходимо, чтобы хотя бы на время остановить передачу тигра, пока будет идти разбирательство.

У Амура в Приморском крае уже есть пара - тигрица Уссури. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На сайте сафари-парка каждый день появляются характерные записи: обращение Мезенцева в Росприроднадзор и к читателям - «Закон выше здравого смысла», письма поддержки от спонсоров; письма общественников в прокуратуры Хабаровского края и Приморья, а также губернаторам этих регионов – Олегу Кожемяко и Сергею Фургалу. И одна из самых активных защитниц Амура – бывшая жительница Приморского края, дочь известного писателя-дальневосточника Ивана Басаргина. Её фамилия отличается ещё одной буквой «С», а вот любовь к тиграм – такая же сильная, как у отца.

Валентина Бассаргина рассказала корреспонденту «КП» - Владивосток», что на днях отправила электронные письма: попросила «предотвратить, по сути, гибель тигра Амура, которого будут трижды усыплять в дороге, а впереди также - ужасные условия проживания в станице Динской». Автору писем уже прислали из губернаторских приёмных подтверждение о получении. На сайте правительства Хабаровского края в связи с разгорающимся скандалом пресс-служба процитировала директора зоосада «Приамурский» Андрея Долина:

- Информация о якобы тройном обездвиживании Амура для транспортировки не соответствует действительности. Есть отработанные схемы, когда зверя не кормят пару дней и с помощью приманки заводят в «перевозку». Так обычно делают в большинстве зоопарков. Амура попросили наши коллеги из Краснодара - они оказались единственным парком, пожелавшим получить этого превосходного самца.

Долин добавил, что Амур после передачи в Краснодар останется в собственности Хабаровского края. Тайга, которая уже на карантине и скоро поедет в Алма-Ату, - тоже. А живущая сейчас в Томске дочь писателя-таёжника Валентина Бассаргина мечтает летом приехать на родину в Приморье: повидать родных, друзей и застать тигра Амура.

- У нас в ВКонтакте своя группа – «Амур, Тимур и компания», в ней уже 781 участник. Есть даже люди из Литвы, Молдовы и других стран. Мы раньше собирали деньги по всей стране и отправляли в сафари-парк на праздники «обоз»: морковку-картошку, а для Амура – мясо. А сейчас отправляем письма властям и в прокуратуру: осталось уже меньше недели, хотим успеть до того, как Амура отправят на карантин.

Кроме того, сторонники Мезенцева подписывают петицию на сайте change.org «Защитить Амурских тигров АМУРА и ТАЙГУ!». Сейчас там уже 4577 подписей.

Бассаргина признаётся, что писала и Долину в Хабаровск, с болью в сердце:

- Он говорит, что съездил в Краснодарский край и что Амура в клетке не закроют. Но там же ничего нет! Наши поисковики уже всё прошерстили, посмотрели. По адресу, где зарегистрирован «Парк тигров», никаких самок тигриц нет.

Директор Краснодарского эколого-биологического центра «Парк тигров» Александр Пшеничный уточнил по телефону, что парк закрыт для посещения и снимать там пока нечего.

- Пожалуйста, не терзайте нас. Обращаться нужно к хабаровчанам по этому тигру. А нам и без того сейчас сложно выжить: людей не принимаем, не зарабатываем. Думаю, откроемся после мая. Как только инвестиции поступят, и начнётся процесс активной перестройки – всех потом приглашу, - пообещал собеседник «Комсомолки».