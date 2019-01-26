Во Владивостоке проходит полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»

Сегодня, 26 января, во Владивостоке начался полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Оценочной комиссии предстоит решить, кто из 311 счастливчиков достоин представлять ДФО в финале. Во время испытаний претенденты будут решать непростые задачи в области управления, подготовленные наставниками и организациями-партнерами.

Во время церемонии открытия губернатор Приморского края Олег Кожемяко поприветствовал участников конкурса и отметил, что, все 311 конкурсанта, несмотря на дальнейшие результаты отбора, уже включены в кадровый резерв Приморского края.

Олег Кожемяко заявил, что все участники полуфинала будут зачислены в кадровый резерв Приморья.

– Дорогие ребята, искренне рад приветствовать вас в столице Дальнего Востока - во Владивостоке. «Лидеры России» - это мощнейший социальный лифт, запущенный президентом России Владимиром Путиным. Он открывает новые возможности для образованных, инициативных, энергичных людей. Сегодня более трехсот человек вступают в борьбу. Им предстоит доказать, кто из них лучше. Здесь достойно представлена и приморская команда - 71 человек, – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края отметил высокую конкуренцию среди участников, выделив при этом опытно-конструкторские и образовательные проекты, а также информационные технологии.

По мнению губернатора Приморья участники полуфинала уже достойны называть себя победителями.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

– Я уверен, что именно за людьми, реализующими эти направления, наше будущее. Столичные функции Владивостока предусматривают переезд ряда крупных компаний, которые определят дальнейшее развитие экономики всего Дальнего Востока. Молодые люди смогут найти себя здесь, в составе крупных государственных корпораций и частных компаний. Дальневосточный федеральный округ перспективно развивается, и эта площадка - тот самый плацдарм для идей, действий и задумок, – подчеркнул Олег Кожемяко и пожелал участникам конкурса успехов.

Прежде чем приехать в Приморье, претенденты со всего Дальнего Востока, а их было более трех тысяч, прошли тестирование. По итогам лишь 311 счастливчиков получили приглашение на очный этап. Здесь уже им придется демонстрировать свои знания, опыт и умение работать в команде.

Некоторые задания могут показаться весьма простыми, ведь они связаны с повседневностью. Успешное разрешение таких проблем лишь показывает, насколько человек опытен в определенной сфере. А вот другие задачи требуют действительно нетипичного подхода к решению. Тут уже и определяется, насколько человек умеет приспосабливаться под меняющиеся условия, находить выходы из, казалось бы, тупиковых вариантов и изыскивать ресурсы там, где остальные даже не станут искать.

В этом году претендентам предстоит еще более жесткая конкуренция, ведь по сравнению с прошлым годом количество полуфиналистов выросло на 20%.

Руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что самый молодой участник конкурса является представителем Приморья.

Олег Кожемяко и Алексей Комиссаров.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

– Это студент ДВФУ, его зовут Михаил и ему всего 19 лет. Управленческий опыт он получил еще в школьные годы, при этом он успешно прошел тестирование, и сегодня вместе с остальными участниками демонстрирует свои навыки. Это весьма нетипично, ведь среднестатистический портрет полуфиналиста – управленец 30-35 лет с опытом управленческой деятельности 5-7 лет, – Рассказал Алексей Комиссаров.

В беседе с журналистами губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что внимательно присматривается к каждому полуфиналисту, несмотря на отсутствие у них опыта работы на государственной службе.

– Те, кто заинтересован в своем продвижении, получат такую возможность. Благодаря такому конкурсу каждый человек может оценить, на каком уровне он находится на фоне других ребят. Способен ли он быть лидером, может ли внедрять новые формы в развитие. И те люди, кто достиг полуфинала, это уже лидеры, уже победители. Ими можно гордиться, ибо они могут внести свою лепту в развитие Дальнего Востока, – подчеркнул Олег Кожемяко.

В отборе участвуют представители самых разных профессий и слоев населения. Одна из участниц – учитель русского языка и литературы из Находки Ольга Чернышова. На конкурс она попала для того, чтобы проверить свои силы.

Учитель русского языка и литературы из Находки Ольга Чернышова.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

– Для меня это, прежде всего, проверка самой себя. Я рассчитывала минимум на то, что дойду до полуфинала - я дошла, а значит все в порядке. Если вдруг пройду в финал, то буду считать, что самооценка у меня была занижена. Узнала о конкурсе совершенно случайно - через соцсети. Что касается заданий, они достаточно сложные, – рассказывает Ольга Чернышова. – Мы работаем с текстом, тестируем свои способности, а также демонстрируем общие знания о России. В случае выхода в финал мы сможем получить ценнейший опыт работы с наставниками, а это действительно шанс, который дается не каждому человеку.

Говоря об участии в полуфинале, учитель из Находки в первую очередь отмечает высокий уровень конкуренции.

– Как-то в общем чате с участниками на этот счет кто-то пошутил фразой: «лучше соревноваться с Барселоной, чем с Шинником». Пошла дискуссия, кто-то сравнил себя с «Лучом», ну а если продолжать эту аналогию, то я себя ощущаю себя даже не «Лучом», а школьной или даже дворовой командой по футболу. Но при этом даже школьная команда может дать жару! Если по итогам конкурса мне предложат работу на равных условиях на западе или на востоке России, то я все равно останусь здесь. Дальний Восток – моя родина, хоть нам и говорят, надо быть готовым к переезду, но развивать родной регион, тем более такой специфический, как Приморье, все же приятней.

Сергей Лысенко - сотрудник ООО «Русагро - Приморье» - еще один участник полуфинала конкурса управленцев. Он, как и большинство других конкурсантов, рассматривает участие в конкурсе как действенный механизм социального лифта.

Сергей Лысенко - сотрудник ООО «Русагро - Приморье»Фото: Алексей САМУСЬКОВ

– Это действительно интересный проект, дающий возможность пообщаться с неравнодушными интересными и грамотными людьми. Что касается конкурсной части, то могу сказать следующее. Человек должен быть всесторонне развитым, чтобы успешно пройти тестирование. Как-то по особенному подготовиться к такому конкурсу попросту невозможно. Есть вариант что-то поискать в интернете по прошлому году, можно пообщаться лично с финалистами 2018 года, но этого все равно недостаточно, чтобы с нуля нарастить необходимую базу. Тест оценивает все твои знания в комплексе. Как бы то ни было, полученный здесь опыт можно применить в любой сфере на любом месте. Но именно сейчас люди нужны здесь, на Дальнем Востоке: управленцы, исполнители, менеджеры высшей и средней категорий. Сейчас это наиболее перспективное направление развития.

Справка «КП»:

Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 15 самостоятельных проектов. Цели конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы оценочных мероприятий, позволяющей определить уровень развития управленческих компетенций.