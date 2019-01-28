Аукционы неслыханной щедрости: кому выгодна дискредитация рыбной отрасли?

Представители Приморья и Дальнего Востока инициировали чрезвычайное заседание общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, оно сегодня состоится в Москве. Главным вопросом мероприятия рыбаки называют развёрнутую в федеральных СМИ кампанию по подрыву авторитета государственного регулятора и отрасли в целом. Почему же так штормит внешне вполне себе стабильную отрасль?

2019 год станет определённым рубежом для рыбной отрасли. Участникам рынка предстоит разобраться в хитросплетениях новой системы распределения квот и организации рыболовства - как прибрежного, так и океанического. Большие перемены ждут в отдельности и Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. Все эти новации проходят на фоне односторонней информационной войны: центральные телеканалы в режиме «ковровых бомбардировок» выдали на-гора серию сюжетов, где заклеймили старожилов рыбной промышленности. Если вкратце, то речь идёт якобы о разгуле криминала в отрасли. Не на шутку задели рыбаков и оскорбительные высказывания некоторых телеведущих в адрес всей государственной системы регулирования и управления морским промыслом, которая контролирует судоходство в режиме реального времени.

В Приморье рыболовецкая отрасль предоставляет рабочие места 15 тысячам человек. Фото: Вадим ПОПОВ

Впрочем, рыбаки - ребята не робкого десятка - уверены: здравый смысл, социальное значение отрасли и элементарный экономический расчёт должны одержать верх в затянувшемся конфликте. Накануне во Владивостоке представители рыбацкого сообщества высказали свою точку зрения на происходящее.

В чужой лодке всегда больше рыбки

Кажется, именно эта поговорка отражает возникшие претензии на сложившееся в рыбной отрасли статус-кво. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что нынешняя долгосрочная система распределения квот, названная «историческим принципом», была в буквальном смысле выстрадана всем рыбацким сообществом. В 2004 году на траулере «Арчер», напомнил он, прошла историческая встреча президента России Владимира Путина и видных представителей отрасли, ставшая предвестником первого в истории страны закона о рыболовстве. Именно в те дни и решался вопрос о стабильной системе вылова, которая одновременно выгодна и государству, и добытчикам. Так законодательно оформилась система исторического вылова. С тех пор наблюдается системный стабильный рост отечественного вылова. В 2018 году он превысил 5 миллионов тонн (последний раз подобный показатель - 5,3 млн тонн - фиксировался в 1993-м). Сегодня рыбная отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики РФ.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Фото: Вадим ПОПОВ

До эпохи роста - в начале 2000-х - предприятиям навязали аукционы, подсадив всю отрасль на кредиты. Сейчас вновь лоббируется возвращение аукционного метода при распределении квот на водные биоресурсы - мол, это более рыночный механизм.

- 90 процентов предприятий право на «исторический вылов» заработали своим трудом, стоя на промысловой палубе. Кто сколько выловил, столько и получил. Остальные 10 - 15 процентов рантье продают свои квоты иностранным компаниям в Беринговом море, - кратко охарактеризовал положение дел Георгий Мартынов. - В 2016-м появилось предложение брать за основу не «исторический принцип», а «историческое обладание». То есть распределять доли не по предшествующему вылову, а по договору. И мы попались на эту удочку. Что мы видим теперь на телеэкранах? Нам предлагают покончить с «историческим принципом» и вернуться к аукционной продаже квот.

Мартынов подчеркнул, что российские рыбаки много сделали для того, чтобы выйти на мировой рынок.

- Мы эти рынки завоевали. Если уйдём, их займут другие - желающих предостаточно. Давайте вспомним, как в 90-е жилось в рыбной отрасли. Мы не хотим туда возвращаться. Но кто-то, наоборот, сеет хаос, - заявил президент АРПП.

По словам же главного редактора портала Fishnews Эдуарда Климова, сторонники аукционов в качестве аргумента приводят прогноз, что рыба на внутреннем рынке станет доступнее:

- Как может максимальная цена покупки на аукционе привести к минимальной цене покупки рыбы в магазине? Это противоречие не стыкуется со здравым смыслом.

Главный редактор портала Fishnews Эдуард Климов. Фото: Вадим ПОПОВ

От одного слова «аукцион» руки начинают дрожать…

Рыболовецкий колхоз «Восток-1» на протяжении последних трёх лет занимает первые позиции в рейтинге рыбопромышленных предприятий Приморского края. И неудивительно: краболовы и ярусоловы компании ведут уникальный глубоководный промысел (глубже никто не ловит!), флот постоянно обновляется, выплачиваются все налоги. Социальное обеспечение работников - одно из лучших на Дальнем Востоке.

- Но глубоководного краба, к сожалению, в Россию поставлять нельзя - только на экспорт. Бьёмся с этой бюрократией 10 лет, - посетовал член совета директоров колхоза «Восток-1» Александр Передня. - Многие в правительстве России давали поручения, чтобы изменить методики вылова. Тщетно. За это время они устарели. Зато весь остальной мир прекрасно пользуется нашей продукцией. Впрочем, от этого и в бюджет идёт хороший достаток, и зарплата у рыбаков великолепная.

Член совета директоров колхоза «Восток-1» Александр Передня. Фото: Вадим ПОПОВ

Как только разговор заходит об аукционах, Александр Передня вспоминает, как с дрожащими руками приезжал на «таинство» покупки квот:

- На самом деле, денег-то уже своих не было. Вложились в огромные кредитные линии. Зашли в такую кабалу... Только три года назад рассчитались за те аукционы. Никто нам ничего не дарил. Мы это заработали своим трудом. Нужно было отбить средства, чтобы постоянно обновлять флот, платить рыбакам достойную их труда заработную плату.

По мнению президента Дальневосточной ассоциации добытчиков краба Александра Дуплякова, информационная атака на рыбаков затронула и крабовый сегмент:

- Аукционная система в своё время намного пагубнее повлияла на добычу краба, чем на другие виды промысла. Именно благодаря «историческому принципу» мы выплыли из того дна, и сейчас величина общего допустимого улова (ОДУ) в России второй год больше 100 тысяч тонн. Это абсолютный рекорд за всю историю крабового промысла. И в царской, и в советской России такого никогда не случалось. Вылов у нас тоже - на максимальном уровне и, естественно, полагаю, именно из-за этого проявляется интерес к нашему сегменту. Он стал инструментом в попытках передела рынка.

Президент Дальневосточной ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Фото: Вадим ПОПОВ

Но у кого-то, впрочем, любые цифры становятся лукавыми; их используют в информационных манипуляциях. Так, в телевизионных «разоблачениях» упоминалось о ежегодном вывозе в иностранные порты 200 тысяч тонн краба. Действительно, цифры пугают. Но не специалистов. Разберёмся. Производственный сезон для вылова краба, главным образом камчатского, составляет примерно 6 месяцев в году. На это влияют биологические особенности вида. Есть периоды нереста и линьки, когда краб элементарно не ловится, а также временной отрезок до и после линьки, когда его качества не подходят для производства товарной продукции. Итак, чтобы выловить 200 тысяч тонн за полгода промысла необходимо ежемесячно вылавливать свыше 33 тысяч тонн! При среднем вылове пять тонн на судно за сутки промысла освоить этот объем можно только в том случае, если в районе промысла постоянно работают более 230 краболовных судов. Подобная армада, уж точно, не прошла бы незамеченной через строгие заслоны пограничной службы с её современной системой контроля и мониторинга, делают вывод специалисты.

КСТАТИ

Охрана водных биологических ресурсов - вопрос принципиальный. Сегодня заключены и эффективно действуют межправительственные соглашения с Японией, КНР, Республикой Корея о противодействии нелегальному промыслу. В частности, ни одно рыбопромысловое судно не может незамеченным выйти из исключительной экономической зоны Российской Федерации и бесконтрольно перегрузить продукцию. Кроме того, Пограничная служба ФСБ РФ держит ситуацию на жёстком контроле. Поэтому прозвучавшие в телерепортажах заявления о бесконтрольных перегрузах и вывозе продукции морского промысла за рубеж не имеют под собой никакой почвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Приморский край занимает лидирующие позиции в рыболовстве ДФО. Приморские рыбаки добывают почти треть всей рыбы на Дальнем Востоке и пятую часть общероссийского объёма. Последние пять лет среднегодовой улов составляет порядка 800 тысяч тонн. Рыбы, добытой приморскими рыбаками, хватит, чтобы накормить не только не только родной край, но и другие регионы России. Отрасль предоставляет рабочие места 15 тысячам человек. За последнюю пятилетку отрасль вдвое увеличила отчисления налогов. Сейчас эта сумма составляет почти 3 миллиарда рублей.