Две свадьбы разом сыграли в женской колонии Приморья

В исправительной колонии-10 ГУФСИН по Приморскому краю в один день прошли сразу две церемонии бракосочетания.

На сцене клуба торжества прошли сразу для двух пар. Как пояснили «Комсомольской правде» — Владивосток» в администрации исправительного учреждения, осуждённые женщины познакомились со своими будущими мужьями еще на свободе, в колонии поддерживали связь по переписке. В итоге две пары пришли к общему решению узаконить свои отношения.

Подготовка к заключению брака в женской колонии закономерно сложнее, чем на свободе. Она состоит из сбора женихами всех необходимых документов и выезда в учреждение сотрудника загса.

Но если предсвадебные хлопоты с документами легли на мужские плечи, то сборы невест к церемонии стали событием не только для них, но и для всего отряда. Вместе с осуждёнными подругами женщины продумывали и готовили образ, прическу и макияж. Традиционно особое внимание уделили выбору наряда — в этот раз невесты предпочли классические белые платья.

После торжественной церемонии молодожены отправились в кафе, где смогли поделиться радостью и обсудить планы на свободное будущее — за колючей проволокой колонии. Медовый месяц им заменит трехдневное длительное свидание.

В ГУ ФСИН по приморью отметили, что заключение брака позволяет осужденным женщинам укрепить связи с обществом, сохранить семейные ценности, что упрощает адаптацию после освобождения.

Добавим, что в скором будущем в ИК-10 пройдёт традиционный конкурс «Мисс весна-2019». Его отличительной особенностью станет участие претенденток размеров plus size — в этом исправительная колония целиком следует мировым трендам на стандарты красоты.