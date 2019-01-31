Молодая журналистка из Приморья оказалась на грани жизни и смерти после приёма в частной клинике

32-летняя жительница Приморья, журналист газеты «Взморье» оказалась в критической ситуации из-за возможного недосмотра врачей и приёма назначенного без рецепта препарата, который, к тому же, мог оказаться поддельным. Целая череда неурядиц предшествовала ухудшению состояния молодой матери. Корреспондент «КП» - Владивосток» попытался разобраться в тревожной ситуации, в результате которой Юлия Балухта оказалась в бессознательном состоянии в реанимации.

Юлия на рабочем месте. Фото: из архива коллег девушки

Неприятные симптомы, заставившие Юлю обратиться к врачу, появились на прошлой неделе. В среду она почувствовала сильное недомогание, ломоту в суставах и мышцах. Как рассказала в интервью «Комсомолке» непосредственный руководитель девушки, главный редактор учреждения «Редакция средств массовой информации», объединяющего несколько муниципальных СМИ, Лариса Лайд, на обычно жизнерадостной сотруднице лица не было, она заявила, что буквально не может прикоснуться к телу. Заболевшую работницу отпустили домой, а на следующий день Юлия отправилась на приём в местную поликлинику. Однако талонов к терапевту в медсанчасть № 98 не оказалось. Девушка позвонила на работу в редакцию. Сказала, что чувствует себя настолько плохо, что не может элементарно сжать руку в кулак. Пытаясь помочь коллеге, сотрудники СМИ обратились к исполняющей обязанности главного врача больницы Анжелике Юмашевой. Та в свою очередь удивилась по поводу описанного состояния пациентки, но обещала организовать приём.

Юлия Балухта до болезни. Фото: предоставлено коллегами, для «КП»-Владивосток»

Осмотреть Юлию должна была заведующая приёмным покоем, терапевт Татьяна Кайль. Однако врач отправилась на обход в терапевтическое отделение, а у девушки больше не осталось сил на ожидание. Обдумав все варианты, пациентка добралась до близлежащей платной клиники, в надежде получить уже хоть какую-то помощь. Стоит отметить, что медицинский центр «Вита-Т» находится в шаговой доступности, поэтому больная обратилась именно туда. Девушку принял терапевт, врач осмотрела, выслушала жалобы и высказала подозрение на гастрит, прописав при этом лечение от болей. Близкие Юлии уверяют, что никаких анализов в клинике не назначалось, а выписанный препарат «Нимесулид» обладает побочными эффектами, в числе которых молниеносный гепатит, желтуха и холестаз.

- Юле было плохо, она не спорила. В тот же день сама прошла платно ФГДС и УЗИ внутренних органов. Описания в норме. Печень в хорошем состоянии, - делятся близкие.

В пятницу девушка позвонила коллеге и сказала, что отлежится дома, а в субботу снова отправится в больницу, чтобы сдать кровь. Однако в выходные состояние девушки ухудшилось, и в медицинское учреждение её отвезли уже на скорой. С подозрением на гепатит пациентка попала в инфекционное отделение городской больницы. По стандартной схеме у прибывшей взяли кровь из пальца, а также мочу. С утра в понедельник к Юле приехала мама, в этот момент она уже не могла даже самостоятельно выйти в коридор и вся пожелтела. Лечащий врач, которым по иронии судьбы стала Татьяна Кайль, вновь не успела дойти на обходе до пациентки, девушку в срочном порядке отвезли в реанимацию, где она находится и сейчас.

Родственники и друзья Юлии Балухта забили тревогу, когда она потеряла сознание, а точный диагноз медицинские работники так и не сообщили. Близкие люди опубликовали в социальной сети пост с просьбой помочь с транспортировкой больной во Владивосток, в надежде получить более квалифицированную помощь.

«Дорога каждая минута её жизни. Пока работает сердце, пока работают почки», – говорится в сообщении в Интернете.

Запись на странице популярного паблика собрала множество откликов и комментариев, среди которых в основном негативные отзывы о больницах Большого Камня.

«Комсомольская правда» – Владивосток» обратилась для разъяснения обстановки к пресс-секретарю департамента здравоохранения Приморского края Ксении Гусенцовой. Специалист ведомства отметила, что инцидент находится на особом контроле крайздрава. Каждый день проходит консилиум врачей, в котором принимают участие специалисты центра медицины катастроф. Состояние девушки на данный момент не позволяет её транспортировать. В Большой Камень в среду выехали реаниматолог и инфекционист. На уточнение - последует ли проверка действий медиков - Ксения Гусенцова ответила: у больницы федеральный ведомственный статус, учреждение не подчиняется краевому департаменту здравоохранения.

В Большой Камень приехали специалисты «Территориального центра медицины катастроф». Фото: предоставлено коллегами пациентки

30 января в больнице состоялся очередной консилиум, на который приехал исполняющий обязанности руководителя «Территориального центра медицины катастроф» Владивостока Григорий Смирнов. Заведующий реанимационным отделением Василий Синяев рассказал на совещании, что у Юлии стабильно тяжёлое состояние, без ухудшений. Он отметил, что реанимация медсанчасти № 98 оснащена всем необходимым современным оборудованием. Более того оно лучше, чем в некоторых краевых клиниках. Также заведующий отметил, что есть запас нужных препаратов, а в случае нехватки медикаментов их могут быстро доставить из Владивостока.

Заведующий реанимацией Василий Синяев консультирует близких девушки. Фото: предоставлено коллегами Юлии

По предположениям медиков, организм пациентки получил какой-то токсин, который привёл к отказу печени. Как думают близкие Юлии, катализатором острой печёночной недостаточности мог стать выписанный терапевтом платной клиники препарат. Вероятно, что лекарство и вовсе оказалось поддельным. Не исключено, что после публикации в СМИ, ситуацией с Юлией Балухта заинтересуется Следственный комитет. Редакция уже обратилась в пресс-службу ведомства.

Действия медицинских работников, некачественный препарат, реакция организма или всё это в совокупности - так или иначе довели девушку до реанимации, полагают родственники и знакомые Юлии. По некоторой информации, анализы пациентки на гепатит поступили в местную лабораторию лишь перед приездом «больших начальников» из краевой столицы. К тому же, до настоящего момента остаётся неизвестным первоисточник недомоганий Юлии. Родственникам разрешили навешать больную, однако и это произошло лишь после конфликта. По словам очевидцев, ситуация в больнице крайне напряжённая. Положительным моментом можно назвать сейчас лишь пристальное внимание к больной из края и дежурство возле неё персонала. Редакция «Комсомолки» следит за развитием событий, надеясь на скорейшее выздоровление коллеги по цеху. Стоит отметить, что возвращения мамы ждёт маленький сын Юли.