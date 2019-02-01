Дальний Восток рискует остаться без лосося

Суббота, 2 февраля, знаменательна не только тем, что это первый выходной месяца и «Адмирал» играет с «Динамо». Именно этот день открывает Год лосося, посвященный сохранению ценнейших видов рыб. Стоит ли говорить, что этот год значит для Приморья, если река Амур — богатейшая по запасам лосося на нашем континенте?! Хотя, учитывая сегодняшние реалии, справедливо будет уточнить — «пока богатейшая».

В Амуре нерестятся три вида тихоокеанских лососей: кета, горбуша, сима, из Хабаровского края в Еврейскую автономную область и Приморье идет осенняя кета. В бассейне Амура водятся таймень, ленок, хариус, сиг. Но рубки леса по берегам, добыча ископаемых, да и банальное, но оттого не менее губительное браконьерство бьют по популяции диких лососей без всякой жалости.

Амурский осётр в аквариуме океанариума особым дружелюбием не отличаетсяФото: Вилитарий ФИЛАТОВ

Как будто мало было этих, увы, традиционных напастей, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о защитных лесах, который сократит площадь нерестоохранных лесополос более чем в 10 раз. Под угрозу попадают нерестилища тихоокеанских лососей, сёмги, осетровых, сиговых и иных видов рыб.

— В Приморском и Хабаровском краях до 3,5 миллионов гектаров нерестоохранных полос рискуют потерять защитный статус. На юге Дальнего Востока эти леса не только защищают нерестовые реки, но и концентрируют природное многообразие. Особенно важно не допустить необоснованного сокращения площади этих ценных лесов, — считает Евгений Чувасов, руководитель лесного отдела Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России .

Именно поэтому фонд обратился к президенту Владимиру Путину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой наложить вето на законопроект, чтобы успеть его доработать.

Росрыболовство успокаивает президента докладами о том, что промысел лосося растёт, а значит, волноваться не о чем. Но проблема в том, что сегодня численность лососёвых прогнозируют исключительно по данным о вылове — а заполнены ли нерестилища, волнует лишь экозащитников. Иными словами, в 2018 году поймали много — отлично, значит, в 2019 году будет еще больше! Тот нюанс, что если в 2018 году поймали много, то в 2022 году лосося может не стать вовсе, в Росрыболовстве упускают из виду.

Глава Амурского филиала WWF Пётр Осипов уверен, что паниковать не стоит, но и розовые очки давно пора сниматьФото: Вилитарий ФИЛАТОВ

— Рыбаки, выбирая квоту в низовьях, оставляют нерестилища пустыми. Откуда вернётся молодь через четыре года?! Осенью 2018 года комиссия в Хабаровском крае разрешила еще и дополнительно выбрать 2,5 тысячи тонн осенней кеты. А о том, как лосось отнерестится, никто не думает. Рыбопромышленники говорят: мы даём людям работу, вы что же, хотите лишить их заработка, хотите социального взрыва?! Но настоящий социальный взрыв произойдет, когда в Амуре не станет лосося. Многие поселки просто вымрут, и норвой работы эти люди не найдут. О промысле лосося в Амуре можно будет забыть, — предупреждает Пётр Осипов, директор Амурского филиала WWF.

Пока говорить, что в Амуре лосось был, да весь вышел, рано. Но будущие поколения от двух последних лет уже не будут многочисленными. WWF рассчитывает привлчеь к проблеме максимум внимания: лосось — достояние всего Дальнего Востока и ресурс, жизненно важный для России.

Именно поэтому 2 февраля стартует кампания «Свободу лососю!», объединяющая экозащитников, общественников и активистов всего Амурского экорегиона (а это и Приморье, и Хабаровский край, и Амурская область, и ЕАО, и китайское приграничье). Конкурсы, сплавы, экспедиции, образовательные смены в летних лагерях и даже кетАмарафон «Красной рыбе — зелёный свет» призваны привлечь к проблеме сбережения лосося самое широкое международное внимание.