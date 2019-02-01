«В наш дом пришла беда»: семья с приёмными детьми из Владивостока нуждается в помощи

Как свою, приморцы переживают беду, в которую попала семья с четырьмя приёмными детьми в Подмосковье. Жители Сергиева Посада – Людмила и Михаил Никоновы – два года назад взяли на воспитание сначала двух мальчишек-близнецов из одной семьи, а потом – дочку и сына от других родителей. Забирали из краевой детской клинической больницы №2 – в красивый деревянный дом в Подмосковье, который построили сами. А ночью 31 января дом сгорел дотла.

- Дорогие мои, - обратилась Мила к друзьям на своей странице в Facebook. - Сгорел дотла наш дом, со всеми вещами. Благо успели с детьми выбежать, в чём были. Слов не хватает, чтобы выразить все эмоции, переполняющие нашу семью. Мы все в шоке. Благодарим Бога, что остались живы! Огромная просьба ко всем, кто сможет нам чем-то помочь - примем в дар с огромной благодарностью! Такие дела. Пришла беда - открывай ворота.

Дом, который годами обустраивали с любовью, сгорел дотла. Фото: facebook.com/mila.vasina.58

Из тех, кого просто «убило» это известие, - главный врач краевой детской клинической больницы №2 во Владивостоке Инна Зеленкова. Она рассказала корреспонденту «Комсомольской правды», что ей очень понравились Мила и Михаил – уже тем, что ради детей в разгар летнего высокого сезона летели из Москвы с пересадками полтора суток.

Мила и Михаил Никоновы. Фото: facebook.com/mila.vasina.58

Разница во времени и расстояние 9 тысяч километров не помешали главврачу продолжить общение с Никоновыми после усыновления малышей-приморцев. Инна Сергеевна приезжала к ним в гости во время отпуска и убедилась: это - благополучная семья, дом был трёхэтажный с приусадебным участком. Не богато, но добротно. Мила – дизайнер, Михаил – краснодеревщик: оба работали дома. Дружные. Лица у детей и взрослых счастливые. Поэтому и завистников, наверно, хватало. А был ли пожог – разберётся следствие.

- Знаете, вот, говорят, что от людей исходит тепло – они как раз такие. И у них сразу была нацеленность на семью, на детей. Никоновы очень долго были в поиске, потом взяли сыновей-близнецов и думали, что поставят точку. Хотя Мила и говорила: «Инна Сергеевна, может, когда-нибудь за девочкой к вам прилетим». И тут звонит мне: увидела, что можно удочерить Ангелину. Спросила, можно ли её забрать, но я предупредила, что у девочки есть младший брат. Миле понадобилось всего 5 минут, чтобы посоветоваться с мужем: перезвонила, быстро оформили документы и вскоре прилетели за детьми. Вот так у них за полгода появилось в семье четверо детей: Егор, Степан, Захар и Ангелина. И если вы посмотрите их фотографии в Фейсбуке, увидите, насколько они красивые и как все стали похожи, - говорит Инна Зеленкова.

Многие не верят, что Ангелина - приёмная дочь Милы: говорят, очень похожи. Фото: facebook.com/mila.vasina.58

Мила и Ангелина Никоновы. Фото: facebook.com/mila.vasina.58

- Сейчас, конечно, будет идти следствие - отделанный внутри деревом дом сгорел полностью, дотла. Хорошо, что сами не пострадали – успели выскочить на улицу. Из вещей Миша успел схватить только часть документов и одежду в прихожей. Я ведь вчера с Милой разговаривала: она не плачет – она просто в шоке, - продолжает главврач и друг семьи. - Причём один раз потушили пожар, а дом загорелся снова… Я знаю, Мила сильная – справится, но им сейчас нужна любая помощь!

Многие интересуются, как и чем помочь. Людмила опубликовала номер своего телефона +7-985-353-13-14 и карты Сбербанка 5469 4000 1787 0960. Мальчишкам-сыновьям сейчас по 4 года, ещё одному сыну - 5 лет и дочке - 6.

- У наших друзей стоял пустой дом в деревне Леоново, но он требует ремонта и нужно как-то его утеплить – возможно, переложить печь. Нужна физическая мужская сила, чтобы помочь оббить его фанерой, и многие уже подтянулись нам на помощь. После обеда сегодня начнётся работа. Думаю, справимся. А пока что временно живём в квартире у других друзей – тоже многодетных. Мы это очень ценим и очень-очень благодарны всем откликнувшимся, - рассказала сегодня «Комсомолке» сама Мила Никонова.