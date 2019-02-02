В Приморье установили бюст Герою России Роману Филипову

Погибшему в Сирии летчику Роману Филипову в поселке Черниговка Приморского края установили мемориальный бюст.

На открытие мемориала на территории авиаполка, где служил Герой России, пришли вдова и дочка Романа Филипова, командование Воздушно-космических сил России, Восточного военного округа, губернатор края Олег Кожемяко, сослуживцы.

На открытие мемориала пришли вдова и дочка Романа Филипова, командование ВКС России, ВВО, губернатор Приморья Олег Кожемяко, сослуживцы.Фото: primorsky.ru

- Сегодня особый день – мы отдаем дань памяти Герою России Роману Филипову. Последние его слова – "Это вам за пацанов". Его смерть и подвиг всколыхнули не только всю Россию, но и мировое сообщество. Равнодушных не было. Это еще раз показало самоотверженность и отвагу наших военных летчиков, продолжающих славные боевые традиции наших отцов и дедов, несокрушимость нашей армии и флота – фундамента незыблемости российского государства. Уверен, что подвиг Романа Филипова будет жить в поколениях и навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава и память Герою! – обратился к собравшимся Олег Кожемяко.

После открытия мемориала прозвучали салютные залпы, а в небо поднялись вертолеты и самолеты Су-25, летчики которых показали фигуры высшего пилотажа.

Летчики показали фигуры высшего пилотажа.Фото: primorsky.ru

Напомним, Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике. При облете летчик был атакован ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса. Катапультировавшись, он оказался в окружении боевиков и принял неравный бой. Тяжело раненый Роман Филипов, максимально подпустив к себе врага, подорвал себя гранатой.

За мужество и героизм майору Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

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