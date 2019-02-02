Журналист приморской газеты «Взморье» Юлия Балухта скончалась в больнице Большого Камня

Только что корреспонденту «КП» - Владивосток» сообщили, что Юлия Балухта скончалась в больнице Большого Камня.

Сегодня утром состояние Юлии Балухты резко ухудшилось, появился отек шеи. По предварительной информации ей поставили лишь один катетер, чтобы снять отек, но этого оказалось недостаточно, у девушки отказали печень и почки.

В причинах произошедшего еще предстоит разобраться. Родственники и близкие Юлии Балухты намерены разобраться во всем самостоятельно. По их мнению роковая цепочка событий произошла именно из-за халатности врачей.

Корреспондент «КП» - Владивосток» следит за развитием событий.

Напомним, 32-летняя жительница Приморья, журналист газеты «Взморье» оказалась в критической ситуации из-за возможного недосмотра врачей и приёма назначенного без рецепта препарата, который, к тому же, мог оказаться поддельным.