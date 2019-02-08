На авиационном заводе в Приморье загорелся важнейший цех

Сегодня на приморском авиационном заводе «Прогресс», который производит боевые вертолёты Ка-52, произошел пожар. В одном из цехов предприятия загорелась крыша.

ЧП на главном предприятии города Арсеньева произошло около 11:30. Пламя вспыхнуло в цехе №131 (стеклопластиковом) – там производится большая часть деталей боевого вертолёта Ка-52 «Аллигатор»: лопасти, обшивка и так далее. В общем, это один из самых главных цехов.

По какой-то причине на крыше загорелся рубероид. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, в считанные минуты весь цех затянуло густым едким дымом. Всех рабочих срочно эвакуировали на улицу – а чуть позже отпустили по домам.

Скорее всего, виновниками ЧП стали рабочие подрядной организации: цех активно модернизируют. В настоящее время там ведутся ремонтные работы.

Примечательно, что пожарным ни сотрудники, ни руководители предприятия не звонили. Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» пресс-секретарь краевого управления МЧС Михаил Исаметов, никаких вызовов с завода «Прогресс» не поступало. С возгоранием на заводе справилась заводская пожарная часть.

По информации источника «КП», для вертолётного завода это нормальная практика. Большую часть ЧП на «Прогрессе» ликвидируют самостоятельно. В МЧС предприятие обращается только в крайнем случае.

Возгорание в цехе уже потушили. Неизвестно, возобновит ли он работу в ближайшее время.

Справка «КП»:

Завод «Прогресс» входит в холдинг «Вертолёты России». Он расположен в Арсеньеве. Там (и только там) собирают новейшие российские боевые вертолеты – Ка-52 «Аллигатор». Эти машины успели зарекомендовать себя в Сирии, где они выполняли различные операции.