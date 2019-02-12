Приморский краевой театр кукол покажет «бэби-плюс» спектакль и украинскую комедию для детей

Как известно, 2019 год в России официально объявлен годом театра. Тем временем Приморский краевой театр кукол приготовил несколько премьер для своих самых юных зрителей. О том, какие спектакли ждут малышей в этом году, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказали художественный руководитель краевого театра кукол Виктор Бусаренко и артист-кукловод высшей категории Виктория Орешкина.

Так, маленьким владивостокцам представят сразу четыре премьеры: «Лес чудес» в марте, «Похождения Котофея» в мае, июль - «Мальчиш-Кибальчиш» и в декабре ребята увидят на сцене театра кукол в Приморье спектакль «По щучьему велению» в новой редакции.

- Ещё один спектакль мы подготовим специально для выездов в детские сады. Это будет «Золотой цыплёнок», - поделился Виктор Бусаренко.

«Лес чудес»

К слову, Виктория Орешкина - участник спектакля «Лес чудес». По словам артистки, это очень необычный перфоманс. От остальных премьера будет отличаться необычным форматом, и это первый подобный опыт для театра.

- Спектакль в формате «бэби-плюс» - для детей от нуля до трёх лет. Конечно, психологи рекомендуют посещать малышам театр с трёх лет, это достаточно благоприятный возраст. Но сейчас в век современных технологий дети очень развиты. Мы приглашаем мамочек, бабушек и дедушек со своими детьми и внуками на премьеру, - рассказала Виктория Орешкина.

Артистка отметила, что во время представления детям не придётся я сидеть на месте и смотреть на сцену. Чтобы спектакль стал ещё зрелищнее, театр закупит специальное оборудование и оригинальные декорации.

- Мы постараемся, чтобы мамам и детям было комфортно, чтобы ребёнок мог потрогать всё, что захочет. Главное для нас – дети, и мы будем создавать вокруг них чудо, - подытожила Виктория Орешкина.

Виктор Бусаренко подчеркнул, что центральной фигурой спектакля станут сами дети. С каждым маленьким зрителем артисты проведут индивидуальную работу.

Премьера спектакля запланирована в Приморском театре кукол на 9 и 23 марта. Начало в 10:00.

«Похождения Котофея»

Пьеса, написанная специально для Приморского театра кукол. Плутовской спектакль в приёме чёрного кабинета - там, где актёры в чёрных костюмах, невидимые для зрителей, передвигают кукол. Возникает иллюзия, что куклы по сцене двигаются сами.

- Это такая комедия в южнорусском или даже украинском духе. У нас половина приморцев – выходцы из Украины. Я думаю, что им будет приятно вспомнить о культуре своих предков, - отметил Виктор Бусаренко.

Премьера спектакля запланирована в Приморском театре кукол на апрель-май. Точную дату руководство Приморского краевого театра кукол озвучит ближе к предполагаемому событию.

Художественный руководитель Приморского краевого театра кукол Виктор Бусаренко с легендарной куклой Петрушкой.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

«Мальчиш-Кибальчиш»

В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося русского советского писателя Аркадия Гайдара. Писателя, равных которому сегодня найти нельзя. Многие его произведения живы до сих пор. Одно из них - «Мальчиш-Кибальчиш» - былина, сказ о патриотизме, спектакль о том, откуда мы родом.

- Представление рассчитано на школьников младших классов и подростков младшего возраста. Спектакль необходим этому поколению, потому что среди молодёжи сегодня наблюдается дефицит патриотизма. У нас была великая страна, которая очень много сделала, и напомнить, откуда мы родом - очень важно. Хочу, чтобы молодёжь могла гордиться своей страной и своими корнями, - сказал Виктор Бусаренко.

Руководство театра предполагает, что «Мальчиш-Кибальчиш» будет сложным спектаклем, ведь театр это не только куклы, но и настоящие актёры, а также предметы, исполняющие роль кукол.

Перфоманс приурочат к открытию нового сезона и покажут приморским школьникам в июле. Точную дату руководство Приморского краевого театра кукол озвучит ближе к предполагаемому событию.

«По щучьему веленью»

Как отметил Виктор Бусаренко, это кукольная классика: ширмовой спектакль с тростевыми куклами в лучших традициях. Представление поставлено по русской сказке впервые ещё до войны, с тех пор является одной из популярных постановок в российском театре кукол.

- В спектакле мы займём большую часть труппы. Как всегда, сказка носит чудесный новогодний характер, поэтому её появление будет очень соответствовать атмосфере праздника. Сказка с чудесами, превращениями, всё в традиционном русском духе, - отметил Виктор Бусаренко.

Премьера спектакля ожидается в декабре 2019 года. Точную дату руководство Приморского краевого театра кукол озвучит ближе к предполагаемому событию.