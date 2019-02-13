«Маршал Шапошников», разгромивший сомалийских пиратов, после ремонта станет новой звездой ВМФ России

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» в конце этого года выйдет на ходовые испытания после капитального ремонта, а в 2020-м его, как новенького, сдадут владельцу - Тихоокеанскому флоту.

- После модернизации «Маршал Шапошников» станет самым мощным кораблём Военно-морского флота России, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» исполнительный директор Центра судоремонта «Дальзавод» Юрий Беспалов. - Следом планируется модернизация практически всех кораблей проекта 1155.

Исполнительный директор Центра судоремонта «Дальзавод» Юрий Беспалов в студии радио «КП».Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

По словам руководителя Дальзавода, легендарный корабль с бортовым номером 543 выйдет из дока Цесаревича с современнейшей начинкой - новой связью, радиотехнической службой. И, конечно, «Маршал Шапошников» оснащают новейшим комплексом вооружений. Ещё в 2016 году, когда БПК встал на длительный ремонт, на флоте интриговали: предполагается установка противокорабельного ракетного комплекса «Уран» и системы управления огнём корабельной артиллерии «Багира».

- Корабль фактически предстанет в новом облике и готовится выполнять совершенно другие задачи - не те, что раньше, - заинтриговал Юрий Беспалов.

Какие такие задачи - пока что военная тайна.

Ещё десять лет назад «Шапку», как ласково называют корабль на Тихоокеанском флоте, готовились списать на пенсию. Кажется, не хватало денег на дорогостоящий ремонт. Но хорошо, что судьбу списанных на гвозди в лихие девяностые флотских исполинов наш герой не повторил. Больше того - в 2010 году «Маршал Шапошников» поразил весь мир молниеносной операцией по спасению танкера «Московский университет» у Африканского Рога. Напомним, тогда сомалийские пираты захватили гражданское нефтеналивное судно с российским экипажем. На помощь судну оперативно подошёл дежуривший в том районе «Маршал Шапошников». «Чёрные береты» скрутили пиратов за 20 минут, заложников освободили, а корабль окончательно стал звездой ВМФ России. Чуть позже 16 моряков получили награды от президента. Также спасательная операция в Аденском заливе вдохновила нескольких режиссёров на съёмки боевиков о доблестных тихоокеанцах. Очередной звёздный час корабля - не за горами.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» (в народе - «Шапка») заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. В составе Тихоокеанского флота - с 1986 года. Корабль назван в честь маршала Советского Союза Бориса Шапошникова (1882 - 1945). Выполнял разведывательную работу во время операции «Буря в пустыне» (1990 - 91); участвовал в крупнейших военно-морских учениях («Мирная миссия-2005» и других); неоднократно сопровождал «антипиратские» караваны торговых судов в Персидском заливе.

Сюжет «КП»: освобождение «Московского университета» в Аденском заливе.