Во владивостокской школе умер 12-летний мальчик
На этой неделе во Владивостоке произошла самая настоящая трагедия. В пригородной 12-й школе скончался 12-летний мальчик.
Несчастье произошло 8 февраля – однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщила «КП» пресс-секретарь приморского департамента здравоохранения Ксения Гусенцова, школьнику стало плохо прямо на уроке. Он потерял сознание за партой.
В 13:04 из школы позвонили в скорую помощь. На вызов через двадцать минут прибыла врачебная бригада пригородной подстанции «Северная». Реанимация подъехала к школе только в 13:48.
- Мальчика пытались реанимировать почти полтора часа. К сожалению, вернуть ребенка жизни не получилось. По предварительной версии, у школьника случилась внезапная остановка сердца, - сообщила Гусенцова корреспонденту «КП».
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий. Мы также ожидаем комментария от представителей школы.
Школа №12 находится на станции "Океанская". Фото: wikimapia.org
ИСТОЧНИК KP.RU