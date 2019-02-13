Во владивостокской школе умер 12-летний мальчик

На этой неделе во Владивостоке произошла самая настоящая трагедия. В пригородной 12-й школе скончался 12-летний мальчик.

Несчастье произошло 8 февраля – однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщила «КП» пресс-секретарь приморского департамента здравоохранения Ксения Гусенцова, школьнику стало плохо прямо на уроке. Он потерял сознание за партой.

В 13:04 из школы позвонили в скорую помощь. На вызов через двадцать минут прибыла врачебная бригада пригородной подстанции «Северная». Реанимация подъехала к школе только в 13:48.

- Мальчика пытались реанимировать почти полтора часа. К сожалению, вернуть ребенка жизни не получилось. По предварительной версии, у школьника случилась внезапная остановка сердца, - сообщила Гусенцова корреспонденту «КП».

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий. Мы также ожидаем комментария от представителей школы.