2019-02-13T14:31:37+03:00
Происшествия

Во владивостокской школе умер 12-летний мальчик

Медики полтора часа боролись за жизнь ребёнка
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Медики сделали все возможное, но спасти мальчика было нельзя. Фото: Архив "КП"Медики сделали все возможное, но спасти мальчика было нельзя. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На этой неделе во Владивостоке произошла самая настоящая трагедия. В пригородной 12-й школе скончался 12-летний мальчик.

Несчастье произошло 8 февраля – однако известно о нем стало только сейчас. Как сообщила «КП» пресс-секретарь приморского департамента здравоохранения Ксения Гусенцова, школьнику стало плохо прямо на уроке. Он потерял сознание за партой.

В 13:04 из школы позвонили в скорую помощь. На вызов через двадцать минут прибыла врачебная бригада пригородной подстанции «Северная». Реанимация подъехала к школе только в 13:48.

- Мальчика пытались реанимировать почти полтора часа. К сожалению, вернуть ребенка жизни не получилось. По предварительной версии, у школьника случилась внезапная остановка сердца, - сообщила Гусенцова корреспонденту «КП».

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий. Мы также ожидаем комментария от представителей школы.

Школа №12 находится на станции "Океанская". Фото: wikimapia.org

Школа №12 находится на станции "Океанская". Фото: wikimapia.org

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Хорошо горит!": В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела
Теперь его будут судить по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела" [видео]
Новости 24