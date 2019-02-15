В Приморье начался долгожданный снег

В пятницу в Приморье наконец-то пошёл долгожданный снег. Однако жители города Фокино такому повороту событий уже не рады - боятся, что если осадки будут идти также интенсивно, то через два часа улицы и дороги просто заметёт. О том, что приготовил пятничный день приморцам, сообщили синоптики.

Долгожданный снег в Приморье. Фото: Елена ПЛЕТНЕВА.

По данным портала Примпогода, над акваторией Японского моря смещается циклон. В крае местами уже начались осадки. При этом температура воздуха составляет от +1...-10 °C.

В дальневосточной столице сегодня облачно. О том, что снег здесь тоже выпадет, синоптики сообщают с вероятностью в 50 %. Специалисты даже назвали примерное время, когда на город обрушатся осадки: с 12 до 16 часов. Непогоду будет сопровождать умеренный до сильного северо-западный ветер, температура воздуха -3...-5 °C.

Кстати, синоптики предупредили и о том, что на дорогах сегодня ожидается гололедица. Жители Фокино уже успели пожаловаться на снегопад: крупные снежинки без остановки падают с неба, дороги уже засыпало, а деревья переоделись в белоснежные наряды.

Синоптики предупредили и о том, что на дорогах сегодня ожидается гололедица. Фото: Ольга МИХАЙЛОВА.

Пока фокинцы жалуются, владивостокцам приходится рассматривать снег через окуляры. Первым районом, где начался снег, как это ни парадоксально, стала улица Снегова. Затем осадки обрушились и на Тихую. Местные жители Чуркина сообщили «Комсомолке», что снег уже добрался и до их района. Погода центре города тоже изменилась: на дорогу падают едва заметные снежинки.

Во Владивостоке снег тоже пошёл, но ещё не во всех районах. Разглядеть его пока что крайне сложно. Фото: читатель «Комсомолки».

В Находке радоваться пока нечему: вместо снежных хлопьев на дороге крошечная позёмка.

В Уссурийске и близлежащих посёлках и деревнях осадков пока тоже нет. Местные жители отмечают, что погода тёплая, но пасмурная.