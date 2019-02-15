«Однобокий» леопард из Приморья водит ученых за нос

В приморском нацпарке «Земля леопарда» в объектив фотоловушки попал один из самых загадочных дальневосточных барсов. Хищника не могут сфотографировать целиком уже третий год подряд.

Дело в том, что каждый раз леопард попадает в камеру только одной стороной. Узор на боках зверя не зеркальный. Поэтому для внесения зверя в базу специалистам нужно сфотографировать хищника с двух сторон. Однако сделать этого до сих пор не получилось.

Впервые молодой леопард угодил на снимок осенью 2016 года. После этого его снимки получали и в 2017, и в 2018 году – но каждый раз ловушка фотографировала только правый бок хищника.

– Из-за этого сотрудники нацпарка пока не могут присвоить хищнику номер. У нас существует специальная база «однобоких» хищников. Как правило, через год два мы мы получаем «вторые половинки» этих животных. Но этот леопард – настоящая загадка. Удивительно, что ему удается показываться перед камерами только одной стороной, – рассказала начальник отдела науки «Земли леопарда» Анна Виткалова.

Хищник стал настоящей загадкой для сотрудников нацпарка. Фото: "Земля леопарда"

Почему «однобоких» зверей не вносят в базу? Все очень просто. Узоры у каждого леопарда - уникальные, причем на обоих сторонах шкуры. Если давать номера снятым с одного бока животным, рано или поздно начнется двойной подсчет численности. На лицо-то кошки все одинаковы.

СПРАВКА «КП»:

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. В настоящее время эти хищники обитают только на юго-западе Приморья, а также на китайско-российской границе. На территории национального парка «Земля леопарда» в настоящее время проживает 86 взрослых барсов и 21 котенок.