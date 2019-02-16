2019-02-16T05:42:20+03:00
Общество

Православная церковь вернула Владивостоку Покровский парк

Теперь его начнут активно благоустраивать
Артём КАБАНКОВ
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Покровский парк является популярным местом для прогулок. Местный храм является главным в городе (собор на центральной площади все еще строится). Фото: newsvl.ruПокровский парк является популярным местом для прогулок. Местный храм является главным в городе (собор на центральной площади все еще строится). Фото: newsvl.ru
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Владивостокская православная епархия вернула Владивостоку территорию Покровского парка. Теперь его начнут облагораживать и благоустраивать.

За последние несколько лет Покровский парк порядком обветшал. В более-менее свежем состоянии сохранилась площадка вокруг собора – да, пожалуй, и все. Даже площадка рядом с памятником Петру и Февронии нуждается в косметическом ремонте. Именно поэтому мэрия решила привести одно из популярных мест Владивостока в порядок. Работы там предстоит много: нужно восстановить пешеходные дорожки, ограду (значительную ее часть похитили на металлолом), освещение. Отдельный пункт – работы с зелеными насаждениями.

Осуществлению этих планов мешал юридический аспект. Земельный участок, на котором располагается Покровский парк, много лет находился в пользовании городской православной епархии. Из-за этого благоустроить эту территорию мэрия просто не могла.

Мэрия и епархия разрешили земельный вопрос Фото: vlc.ru

Мэрия и епархия разрешили земельный вопросФото: vlc.ru

Этот вопрос разрешили на совместной встрече главы города Олега Гуменюка и церковников, которая прошла накануне. В ходе совещания представители епархии вернули муниципалитету Покровский парк.

– У парка особое назначение, он действительно заслуживает пристального внимания. Это и мемориальная зона, и территория отдыха. Совместными усилиями мы сможем привести это красивое место в достойный вид, - отметил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

В мэрии уже полным ходом готовятся к началу работ: составляются сметы, разрабатывается единая концепция развития парковой зоны. В администрации уверяют – совсем скоро появится эскизный проект.

Покровский парк скоро начнут благоустраивать Фото: vlc.ru

Покровский парк скоро начнут благоустраиватьФото: vlc.ru

Сколько денег потребуется для обновления парка, пока неизвестно. Думается, не слишком большая – в конце концов, никаких сверхмасштабных работ там проводить не надо. Вполне возможно, что первые результаты благоустройства владивостокцы увидят уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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