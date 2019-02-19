2019-02-19T03:00:21+03:00
Общество

Эксперт: власти трусят радикально разобраться с «китовой тюрьмой» в Приморье

В этом году День кита для Приморья - скорее, повод для грусти: радоваться нечему
Игорь СОРОКИН
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Эксперты говорят, что пока состояние пленников "китовой тюрьмы" еще можно назвать удовлетворительным. фото - Александр Сафронов.Эксперты говорят, что пока состояние пленников "китовой тюрьмы" еще можно назвать удовлетворительным. фото - Александр Сафронов.
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В среду, 19 февраля, Россия присоединяется к международному Дню кита. Для Приморья это не очередная бессодержательная дата — история с «китовой тюрьмой» в бухте Средняя прогремела на всю страну и изрядно подмочила репутацию края.

В утреннем эфире радио «Комсомольская правда» — Владивосток» ведущие связались с приморской экоактивисткой, директором тавричанского Центра реабилитации морских млекопитающих Лорой Белоиван. Она прокомментировала текущую ситуацию.

— Для начала хочу всё же отметить, что сейчас я в Тавричанке, а не в бухте под Находкой. Более того, я только что вернулась из Москвы, где участвовала в заседании круглого стола Общественной палаты по морским млекопитающим, сегодня на эту же тему проводит круглый стол Госдума. Очень хочу надеяться, что с последнего нашего визита ситуация в бухте Средняя не ухудшилась.

Напомним, как не раз сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток», с осени 2018 года раскручивается история вокруг десятков косаток и белух, которых выловили в северных российских морях и готовили к отправке в Китай для участия в водных шоу. Возбуждённое уголовное дело в итоге передали в полицию Хабаровского края, где и были выловлены животные. Несмотря на это, положение животных на контроле у администрации Приморья. Более того, на судьбу белух и косаток обратили внимание такие известные экозащитники, как Памела Андерсон и Жак-Ив Кусто.

— Увы, есть основания для скепсиса. В первую очередь, то, что ни одна наделённая реальной властью структура не взяла на себя смелость радикального решения — что китов надо отпускать. Мы сейчас вязнем в череде судебных исков: кто-то по суду пытается доказать, что китов ловили с нарушениями, что продавать их за рубеж нельзя... При этом животные как ютились в своих клетушках за сеткой, так и ютятся, — подчеркнула Лора Белоиван.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток» сообщала, что три особи косаток каким-то образом сумели прорвать проволочное ограждение и вырваться на свободу. Увы, по заключению экспертов, сбежавшие животные, скорее всего, сразу же погибли.

— Можно, конечно, пересмотреть тюремные условия содержания китов. Но они всё равно останутся тюрьмой, принципиально здесь ничего изменить нельзя. Чтобы было понятно, если сейчас распороть сетки ограждения и сказать: «плывите, вы свободны», это уже не решит проблему. Сейчас животных надо адаптировать к дикой среде обитания, пусть нет случаев нападения косаток на людей, но это всё же хищные киты, а побережье Находки густо заселено. Поэтому мы так и торопились в ноябре, чтобы успеть их выпустить до зимы, чтобы они зимовали уже свободными. Не успели, к сожалению, сейчас объём работы сильно возрос, — говорит Лора Белоиван.

Известная в Приморье экозащитница в честь Дня кита всё же поделилась надеждами на лучшее.

— Каким-то образом, несмотря на всю шумиху вокруг «китовой тюрьмы», на 2020 год снова запланирована квота на вылов восьми косаток. Я верю в здравый смысл, верю, что этим планам не суждено сбыться, во всяком случае, для таких диких целей, как развлечение китайских аквапарков. Мне вспоминается история в Америке: в 1983 году Штаты прекратили вылов косаток, в 1986 году из-за огромного общественного резонанса сеть американских аквапарков окончательно отказалась от этой идеи. Надеюсь, что и наша история с бухтой Средняя послужит тем самым толчком общественного мнения, что похоронит коммерческий лов косаток и белух, — завершила тему Лора Белоиван.

ИСТОЧНИК KP.RU

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