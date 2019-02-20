В Приморье пятикласснику устроили самосуд, окунув его головой в унитаз

Настоящий скандал разгорается в одной из школ Приморского края, в городе Большой Камень. Сегодня разъярённые родители устроили самосуд над пятиклассником, который обижает их детей. Школьника окунули головой в унитаз, и теперь у ребёнка сотрясение головного мозга. Учителя пытаются выгородить малолетнего дебошира, а инспекторы по делам несовершеннолетних - вовсе замять старое дело. От рук мальчика пострадала его же одноклассница. У девочки подозревают разрыв селезёнки. В истории разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

Пятиклассник Олег Р. с первого класса терроризирует не только своих одноклассников, но и других школьников. Мать мальчика лишена родительских прав и проходит по делу об убийстве, отец давно убит. Воспитанием школьника занимается бабушка, которой совсем нет дела до внука. Каждый день ребёнок предоставлен сам себе: до вечера он находится в школе, а потом ошивается по местным общежитиям с товарищами постарше. Одно из главных развлечений Олега Р. - избиение других ребят. Причём под раздачу обычно попадают как мальчики, так и девочки. Последний раз жертвой малолетнего хулигана стала его же одноклассница: он ударил её в живот. Девочка серьёзно пострадала и до сих пор находится в больнице. Медики подозревает, что у малышки разрыв селезёнки. По словам матери пострадавшего ребёнка, которая написала на обидчика дочери заявление, инспектор ПДН пытается замять это дело.

Родители пострадавших детей не раз обращались в полицию, но, как говорится, а воз и ныне там. Во вторник вечером родители учеников пятого класса школы №2 написали на Олега Р. коллективную докладную на имя директора. Каждый из них подробно рассказал, как школьник терроризирует из детей.

На собрании присутствовали семь человек - родители учеников пятого класса.

Так, Иван И. дважды приходил домой с разорванным рюкзаком и разбитым телефоном - дело рук малолетнего дебошира. У Паши П. школьник вымогал деньги, после этого оскорблял, тоже рвал рюкзак и разбивал экран мобильного телефона. Пятиклассник Семён Н. лишился рюкзака таким же образом, вот только досталось ему больше - Олег Р. часто толкал и пинал мальчика.

- Он ходит по школе как король. Преступления есть, а наказаний нет, - рассказала мать одного из школьников.

Коллективная докладная на имя директора школы №2 в Большом Камне.

Родители не раз просили исключить ребёнка из школы, но учителя всячески выгораживают непутёвого мальчишку. Сердобольные сотрудницы школы обращают особое внимание других родителей на непростую обстановку в семье, где растёт Олег Р. Осознав всю безысходность ситуации, родители решили действовать сами.

Утром среды, 20 февраля, группа родителей отыскала пятиклассника, пришедшего на уроки. Папа одного из детей взял Олега Р. за шкирку и затащил в школьный туалет. Там ребёнка окунули головой в унитаз. В процессе у школьника из носа пошла кровь, которая залила пол. Это стало причиной самых разных слухов: якобы ребёнку сломали челюсть или даже рёбра. Сами родители утверждают, что мальчика не били. При этом медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга.

После инцидента в школе сразу же появились бригада скорой помощи, полиция и даже Следственный комитет. Корреспондент «КП» попытался связаться с директором школы №2 Татьяной Ковровой. Ответ был очень лаконичен.

- По сегодняшнему инциденту я не могу дать никаких комментариев, - ответила Татьяна Коврова.

Сейчас случившимся уже заинтересовалась полиция. Правоохранители проводят проверку, опрашивают родителей, которые стали главными героями расправы над несовершеннолетним. Школой уже заинтересовалась и прокуратура Приморского края. Кроме этого, специалисты оценят и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.