В Приморье амурский тигр напал на человека. Пострадавшего с обширными укушенными ранами головы и лица доставили в больницу Красноармейского района. В обстоятельствах произошедшего разбирается охотнадзор Приморья и полиция.

- В первую очередь, нужно выяснить, что произошло с тигром после встречи с человеком, не ранен ли он. Раненный тигр представляет большую опасность для людей и в этом случае его нужно срочно отловить. По той информации, что удалось собрать, у тигра нет серьезных ранений, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

По словам специалиста, случаи столкновения тигра с человеком всегда стоит рассматривать с разных сторон.

- Мы знаем, что тигр просто так на человека не нападает, поэтому во избежание односторонних нападок на тигра, хочу сказать, что человек в лесу находился не на прогулке и не собирал «грибы». Надеемся, что правоохранительные органы и охотнадзор установят истину и она станет достоянием общественности.

В ходе опроса пострадавший мужчина заявил, что был в тайге и на него неожиданно напал тигр. Внятных причин нахождения в лесу он при этом не назвал. Подробностей происшествия ни сам пострадавший, ни граждане, доставившие его в больницу, не раскрывают, ограничиваясь общими фразами. Сейчас сотрудники охотнадзора и полиции разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют причины столкновения тигра с человеком.