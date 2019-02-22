2019-02-22T04:14:10+03:00
Происшествия

17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва запросила прокуратура

Вместе с этим государственное обвинение просит суд назначить еще и штрав в размере 500 миллионов рублей
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Игорь Пушкарев. Фото: Владимир Гердо/ТАССИгорь Пушкарев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В Москве в ходе прений сторон в Тверском суде по делу Игоря Пушкарёва представитель прокуратуры попросил приговорить экс-мэра Владивостока к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Игорь Пушкарёв обвиняется в коррупции. По версии следствия он совместно с братом Андреем Пушкарёвым и предпринимателем Андреем Лушниковым создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по статьям УК РФ о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, использовании заведомо подложного документа и даче взятки.

- В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить наказание Игорю Пушкарёву по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей и лишением права занимать государственные должности, - сказала пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

Напомним, 1 июня 2016 года Пушкарев был задержан правоохранителями и доставлен в Москву. В марте 2017 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении мэра Владивостока Игоря Пушкарёва от должности. 3 ноября Игорь Пушкарёв написал заявление о досрочном сложении полномочий градоначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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