17 лет колонии для экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва запросила прокуратура

В Москве в ходе прений сторон в Тверском суде по делу Игоря Пушкарёва представитель прокуратуры попросил приговорить экс-мэра Владивостока к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Игорь Пушкарёв обвиняется в коррупции. По версии следствия он совместно с братом Андреем Пушкарёвым и предпринимателем Андреем Лушниковым создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по статьям УК РФ о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, использовании заведомо подложного документа и даче взятки.

- В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить наказание Игорю Пушкарёву по совокупности преступлений в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей и лишением права занимать государственные должности, - сказала пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

Напомним, 1 июня 2016 года Пушкарев был задержан правоохранителями и доставлен в Москву. В марте 2017 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении мэра Владивостока Игоря Пушкарёва от должности. 3 ноября Игорь Пушкарёв написал заявление о досрочном сложении полномочий градоначальника.