2019-02-22T04:20:21+03:00
Общество

«Мама» конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова: Спасибо «Комсомолке», что не забываете!

Сегодня принимает поздравления с красивым юбилеем почётный гражданин Владивостока, Герой Социалистического труда
Александр СЫРЦОВ
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Почётный гражданин Владивостока Анна Чулкова. Фото: UssurmediaПочётный гражданин Владивостока Анна Чулкова. Фото: Ussurmedia
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Сегодня 85-й день рождения отмечает мастер-кондитер высшего класса Анна Чулкова. Трудно перечесть все её регалии: два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии… Но, как видится, главное в её послужном списке - неофициальное народное звание «мамы» культовых конфет «Птичье молоко». По мнению большинства сладкоежек, не сыскать в России более вкусного рецепта «птички», чем во Владивостоке. А разгадывание начинки - коричневая, жёлтая или белая?! - это целый приморский ритуал.

Утром пятницы первыми поздравили Анну Чулкову с юбилеем её внуки и дети. А затем женщину поздравили журналисты «Комсомолки».

Дочь Анны Фёдоровны Елена Ворошилова так же, как и её знаменитая мама, работает на фабрике «Приморский кондитер». Женщина призналась в прямом эфире радио «Комсомольская правда», что праздник отметят без традиционных по этому случаю конфет и торта:

- Знаете, нам сладкого по жизни хватает. Скажу откровенно, у нас другие приоритеты - предпочитаем что-нибудь диетическое.

В свою очередь Анна Чулкова в ответ на поздравления сказала:

- Спасибо «Комсомолке» за то, что не забываете. Ведь комсомол всегда был в авангарде!

- Чем вы сейчас занимаетесь? – спросили ведущие программы «Что приморцу хороШоу».

- Смотрите. В каждом многоквартирном доме проживают подростки. Мы, как пенсионеры и ветераны, всегда с ними проводим беседы: как себя вести, как уважительно относиться друг к другу.

Меня часто спрашивали: какая у вас самая дорогая награда. Всегда говорю: самая высшая награда - то, что сохранился и работает мой родной коллектив кондитерской фабрики, в которую я вложила немало труда.

Ну, за здоровье именинницы! Фото: газета «Владивосток»

Ну, за здоровье именинницы! Фото: газета «Владивосток»

ИСТОЧНИК KP.RU

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