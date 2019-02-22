2019-02-22T08:49:37+03:00
Политика

Придирки к мелочам: из гонки за кресло мэра Владивостока исключили 9 человек

Причины для отказа некоторым кандидатам - более чем странные
Артём КАБАНКОВ
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Совсем скоро во Владивостоке появится новый мэрСовсем скоро во Владивостоке появится новый мэрФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Из гонки за кресло мэра Владивостока исключили сразу несколько человек. Причина отказа у всех одна, сугубо формальная: неполный пакет документов. Однако, как оказалось, в этой истории не всё так просто.

Как сообщили в пресс-службе городской думы, в приёме документов для участия в выборах отказали девятерым: Татьяне Рындиной, Марине Аникиной, Сергею Кузнецову, Егору Максимчику, Юлии Лушиной, Александру Выставкину, Александру Зубрицкому, Сергею Михайлову и Сергею Будину.

Всем кандидатам отказали по одной причине – они якобы не предоставили копию трудовой книжки. Почему «якобы»? Да потому, что все претенденты на место мэра эти самые копии подавали. Но, как оказалось, не все бумаги устроили трудовую комиссию.

Об этом корреспонденту «КП» рассказал один их «отбракованных» претендентов Александр Зубрицкий – директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир».

– Это очень странно. Я подавал полный пакет документов, в том числе копию трудовой. Когда я узнал об исключении моей кандидатуры, сразу связался с избирательной комиссией. Мне там говорят: вы прислали скан своей трудовой, а нужна копия! С оригинальными подписями. Это же абсурд какой-то. Наш головной офис находится в Москве, они всем сотрудникам фонда отсылают нужные сканы документов. Везде эти документы принимаются, – рассказал он.

Александр Зубрицкий не согласен с причиной отказа избиркома Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Александр Зубрицкий не согласен с причиной отказа избиркомаФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Точно такая же история, по всей видимости, произошло с общественницей Татьяной Рындиной. Она рассказала «Комсомолке», что подавала полный пакет документов, включая заверенную на последнем месте работы копию трудовой. Поэтому формулировка отказа («не предоставлена копия трудовой книжки») просто не соответствует действительности.

Сейчас отсеянные кандидаты будут разбираться в произошедшем. Александр Зубрицкий рассказал, что намерен вернуться в выборную гонку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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